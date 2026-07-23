紅霞颱風恐今晚生成同時發海警 專家指明天周六最接近台灣風雨最顯著

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓TD13號，「紅霞颱風最快今晚生成」。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於TD13即將經過一個垂直風切低、高空輻散外流良好，加上海面溫度溫暖等有利發展的環境海域，強度將會稍稍增強，最快今晚，就會增強為今年第12號颱風「紅霞」。

他說，紅霞颱風隨後循環境駛流場的導引下，向西轉西北方向移動，當進入南海後，強度還會再增強一些，但最高也就維持在輕颱等級。

「跟昨天預報路徑相比較，紅霞的向北分量也有稍稍增加」。林得恩表示，評估七級風暴風半徑大概只有120至150公里之間，依照目前預測的路徑及運動的速度來推算，最快今晚也會跟著發布海上颱風警報，但不會發布陸上颱風警報。

至於對台灣影響，他說，明天至周六，是紅霞颱風最接近台灣的時刻，也將是風雨最為顯著的時段。迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，而其它地區則維持為多雲到晴天氣；又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。

林得恩說，紅霞颱風過後，並無引進顯著的西南氣流。但受到南方雲系跟著北抬的影響，台灣東部、東南部及南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，以及午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。