今「大暑」全台熱飆37度高溫 吳德榮：紅霞明晨生成 周末留意颱風影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱。聯合報系資料照
今、明兩天水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱。聯合報系資料照

今天是24節氣的「大暑」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱。午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今天北部23至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓。吳德榮說，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓將於明晨將發展為今年第12號颱風紅霞，持續往西北西進行，並於明天下午至周六通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域，周日凌晨登陸廣東一帶。歐洲（ECMWF）模式系集模擬的平均路徑亦顯示類似的預測。路徑的預測有不確定性，應密切觀察可能的微調及影響程度的改變。

他說，明天傍晚起，東半部降雨機率大幅提高。周六、周日輕颱紅霞的外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大、東部、東南部及南部注意雨勢，中部偶有局部陣雨，北部受影響最小，白天氣溫仍偏高。

吳德榮表示，下周一、下周二偏南風及紅霞颱風殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前天氣偏熱。下周三、下周四水氣減少，太平洋高壓稍增強，各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示， 熱帶低壓明晨發展為輕颱紅霞，持續往西北西進行，明天下午至周六通過巴士海峽，周日凌晨登陸廣東一帶。歐洲模式系集模擬（右圖）亦顯示類似的預測。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示， 熱帶低壓明晨發展為輕颱紅霞，持續往西北西進行，明天下午至周六通過巴士海峽，周日凌晨登陸廣東一帶。歐洲模式系集模擬（右圖）亦顯示類似的預測。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫 颱風

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