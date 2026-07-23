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東部海域4時57分發生規模4.4地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

2026年7月23日凌晨04時57分09秒，臺灣東部海域發生一場規模4.4的淺層地震，震源深度約31.9公里。此次地震震央位於花蓮縣政府以南約51.7公里的海域，因位處海域，受影響範圍主要集中於臺灣東部沿海地區。根據中央氣象局的監測資料，此次地震屬於有感地震，雖然規模不大，但搖晃明顯。

最大震度2級地區:花蓮縣、臺東縣

此次地震最大震度為2級，主要影響花蓮縣石梯坪與臺東縣長濱兩地。2級震度表示多數人在靜止狀態下可感受到搖晃，電燈和懸掛物會輕微晃動，靜止的車輛也會有輕微震動。此震度下通常不會導致建築物損壞或人員傷亡，民眾可保持冷靜，注意防範可能的餘震。

最大震度1級地區:南投縣、彰化縣

在南投縣及彰化縣部分地區則感受到1級微震，微弱晃動可能只在安靜環境下才能感知，無明顯建築物損壞或破壞風險。

此次地震規模與搖晃程度都屬較低，民眾無需過度擔心，但仍提醒大家持續關注官方發布的最新地震資訊及安全提示。日常面對地震時，務必遵守「趴下、掩護、穩住」的防震原則，確保自身安全。若在屋內，盡量靠近堅固桌椅掩護，避免靠近窗戶或懸吊物；如在戶外，遠離建築物、招牌與電線桿。地震後請檢查居家與周邊環境是否安全，若有瓦斯漏氣等狀況應盡速通報相關單位。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 花蓮縣政府

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