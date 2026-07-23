怪客頻現 台鐵產工籲建檔

台鐵近年來出現幾位「惡名昭彰」旅客，反覆對車站、行車安全造成威脅。但台鐵內部竟沒有一份針對「運安疑慮旅客」的警示名單，導致員工人人自危，只能在私人通訊軟體群組傳訊息互相提醒。由於不少這類高危險旅客，站員根本無法辨識，台鐵產工呼籲，台鐵應先將這些人建檔註記，讓站員可在他進站時特別留意。

台鐵近期出現兩大怪客，一位是連續多日在列車上做出猥褻動作的「手槍哥」，另一位則是多次在區間車廁所洗澡的「洗澡哥」。兩人多次在車廂及車站滋事，但台鐵卻對二人束手無策，只能等出事後，再請鐵警執行拒絕運送程序。

台鐵產業工會秘書長朱智宇強調，台鐵實務上不可能進行全面的實名制，無法期待如航空公司般直接將「運安疑慮旅客」設為拒載黑名單。但應將「多次被提報」及「造成社會矚目」的個案建檔，請各站特別留意。

台鐵表示，今年七至十二月共聘用九十五名保全人力分配在各區車站，車上也會有鐵路警察巡檢。將會加強對保全的訓練，且訂有突發事件緊急應變ＳＯＰ。