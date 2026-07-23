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Grab買富胖達 審議期延至10月27日

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

Grab併購foodpanda台灣業務備受矚目，由於結合案涉及併購後市場占有狀況，股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，公平會委員會議昨決議依法延長併購案審議期間至六十個工作日，至十月廿七日。

針對這起併購案，全國外送產業工會成員與數十名外送員昨前往公平會前陳情，呼籲公平會審酌社會大眾及外送員意見，否決Grab收購台灣foodpanda。外送工會理事長陳昱安表示，Uber持有Grab股分，擔心Grab與foodpanda併購後，會造成一家外送平台壟斷市場的局面，平台掌握定價權後可能導致商品價格更高、店家抽成易受資方控制、外送員能選擇的平台減少，進而影響消費者、店家及外送員。

公平會服務業競爭處副處長陳俊廷回應，無論是哪一件結合案，公平會最重視的是「市場競爭是否能被維持」，將秉持相同原則進行審查。

針對合併案審查時程，公平會表示，Grab Holdings Limited申報擬取得富胖達有限公司，Grab於六月十六日提出完整申報資料，公平會正式受理，依照公平交易法規定，自公平會受理申報資料日起算卅個工作日、亦即七月廿九日前要完成審查，但認為有必要時，得延長審議期間最長六十個工作日。

公平會審議認為，由於Grab與富胖達公司結合後，等於外送市場結構仍是Uber Eats、Grab兩大平台「雙占」情形，與結合前狀況相同；其次，Uber持有Grab之百分之十三股分及百分之三點七表決權，一旦Grab併購foodpanda，會不會因為Uber與Grab之間有「股權連結」，如同形成獨占事業的單方效果，甚至彼此商議訂價策略的聯合行為等共同效果？這些都有必要延長審議時間進行更完整資料研析。

Grab Uber 公平會 foodpanda 併購

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