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新聞分析／疊床架屋 難解觀光困境

聯合報／ 本報記者胡瑞玲

台灣觀光研訓院正式揭牌成立，肩負觀光研究、人才培育、產業交流及政策建言等任務，被視為賴政府朝向二○三○年觀光兆元產業的重要布局。然而台灣觀光最大問題，從來不是機構太少，而是權責分散、資源缺乏整合。中央與地方各推品牌，各自行銷，缺乏跨部會統籌與一致策略，有限預算無法形成整體效益。

目前觀光治理架構行政院設有觀光發展諮詢會，交通部有觀光署、運研所，民間則有台灣觀光協會等單位，長期扮演政策建議、數據研究、國際行銷、產業整合及人才培育等角色，再成立觀光研訓院，與既有機關職掌高度重疊，不禁令人質疑補足哪些過去做不到的事？

此外，觀光研訓院成立初期即由政府挹注三千萬元，未來每年營運仍將持續獲得公部門經費支持。在政府財政資源有限、各部會普遍面臨預算壓力之際，新增一個長期仰賴公帑的法人機構，卻沒有明確績效指標，還稱希望像工研院一般，創造另一個台灣奇蹟，問題是，工研院之所以成功，並不是因為它叫「研究院」，而是因為它做的是技術研發、技術移轉與產業孵化，反觀觀光研訓院做的卻都是既有單位就在做的，兩者相提並論，令人莫名所以。

今年截至五月，來台旅客仍僅三百餘萬人次，距全年目標仍有相當落差；國人出國旅遊熱度則持續升高，國旅因住宿價格偏高、旅遊內容缺乏新意、服務品質參差不齊等問題，長期遭到消費者批評，早已討論多年。

同樣的，政府強調研訓院將肩負觀光人才培訓任務，但觀光產業當前最大的危機並不是缺乏教育訓練，而是缺乏願意投入的人力。少子化加上低薪、高工時，使房務、餐飲、導覽及櫃檯等第一線職缺長期招募困難。若薪資待遇與職涯發展沒有改善，再多的培訓課程，也難以留住人才。

成立一個新單位並不困難，真正困難的是拿出能讓人民有感的成果。觀光研訓院若只是多了一塊招牌、多了一套組織與更多會議，卻無法提升國際旅客來台意願、改善國旅品質，終究難逃「疊床架屋」的批評。

觀光 觀光署 智庫

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