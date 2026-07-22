聽新聞
0:00 / 0:00

連淨苦茶油苯駢芘超標 食藥署：逾900罐仍在架上、帶回5件檢體檢驗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署指出，該署與新北市衛生局人員，今天至連淨公司查核，並在現場抽驗共5件苦茶油檢體，將由中央負責檢驗。圖／食藥署提供
衛福部食藥署指出，該署與新北市衛生局人員，今天至連淨公司查核，並在現場抽驗共5件苦茶油檢體，將由中央負責檢驗。圖／食藥署提供

連淨綠色科技公司昨晚向新北市衛生局通報，自家「連淨苦茶油」檢出苯駢芘2.9ppb，高於2ppb法定上限。衛福部食藥署指出，該署與新北市衛生局人員，今天至連淨公司查核，並在現場抽驗共5件苦茶油檢體，將由中央負責檢驗，本次疑慮苦茶油產品，於棉花田、統一生機2通路仍有939罐在架上，同一批號生產5024罐，尚在清點尚未出貨產品數量。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這批檢出苯駢芘超標的苦茶油，是由連淨公司生產，於棉花田生機園地和統一生機健康有機超市等通路販售，新北市政府衛生局已要求業者即日起暫停作業、停止販售苦茶油產品，並業者在明天中午前將棉花田、統一生機超市，合計共939罐產品全數下架回收，其餘尚未販售產品清點後直接封存。

新北衛生局指出，本次連淨公司苦茶油共生產5024罐，合計1932公升，這批苦茶油在棉花田以連淨名義販售，品名為「有機苦茶油250 mL（批號：26V224XW01）」；在統一生機以「統一生機初榨苦茶油250 mL（批號：26S624XW01）」品名販售，合計數量為939罐、共234.75公升。劉芳銘說，據業者表示，在通報新北市政府時，即主動通知其下游業者將相關產品下架回收。

劉芳銘指出，今日查廠時，並於現場抽驗5件苦茶油產品，因地方衛生單位無法檢驗苯駢芘，目前認證實驗室也尚在檢驗其他油品樣本，因此將由食藥署協助檢驗這5件檢體，待結果出爐將向大公布，後續中央與地方將持續攜手合作，依照檢驗結果依法辦理後續事宜，守護國人食品安全。

超標 食藥署 衛生局

延伸閱讀

連淨自主通報苦茶油檢出苯駢芘含量超標 新北衛生局啟動下架

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

中聯油脂22批完成檢驗全合格 食藥署明開會評估是否解除下架

影／食藥署公布檢驗結果 19批油品可重新上架販售

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

鋼琴女皇傳奇再臨！阿格麗希11月登台 女兒爆料傅聰竟是父母「牽線人」

睽違台灣25年、被譽為「鋼琴女皇」的阿根廷鋼琴家瑪莎．阿格麗希（Martha Argerich），即將於11月來台舉辦「阿格麗希音樂節在台灣」，在台北、高雄與屏東舉辦三場音樂會。新象下午舉辦記者會宣布此一重磅消息，票券將於24日開放新象之友優先購票，27日全面啟售。

每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

腎臟病初期幾乎沒有症狀，常讓民眾錯失治療黃金期。台灣腎臟醫學會指出，國內平均每8位成人就有1人罹患慢性腎臟病，但早期患者高達96%不知道自己已經生病。腎臟科醫師呼籲，疾病防治不能等到功能惡化才處理，30歲以上民眾就應透過成人健檢了解腎臟健康，高風險族群更應每年接受「1+1」雙指標檢測，及早揪出腎病。

萬里溪堰塞湖溢流 下游河道維持紅色警戒…西寶大橋夜間封閉

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月後，農業部林業及自然保育署花蓮分署透過水位計的監測，昨天推估萬里溪堰塞湖可能於今天凌晨1時40分開始溢流；清晨5時30分以無人機空拍，確認堰塞湖確已蓄滿溢流。由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

連淨苦茶油苯駢芘超標 食藥署：逾900罐仍在架上、帶回5件檢體檢驗

連淨綠色科技公司昨晚向新北市衛生局通報，自家「連淨苦茶油」檢出苯駢芘2.9ppb，高於2ppb法定上限。衛福部食藥署指出，該署與新北市衛生局人員，今天至連淨公司查核，並在現場抽驗共5件苦茶油檢體，將由中央負責檢驗，本次疑慮苦茶油產品，於棉花田、統一生機2通路仍有939罐在架上，同一批號生產5024罐，尚在清點尚未出貨產品數量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。