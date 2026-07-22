連淨苦茶油苯駢芘超標 食藥署：逾900罐仍在架上、帶回5件檢體檢驗

連淨綠色科技公司昨晚向新北市衛生局通報，自家「連淨苦茶油」檢出苯駢芘2.9ppb，高於2ppb法定上限。衛福部食藥署指出，該署與新北市衛生局人員，今天至連淨公司查核，並在現場抽驗共5件苦茶油檢體，將由中央負責檢驗，本次疑慮苦茶油產品，於棉花田、統一生機2通路仍有939罐在架上，同一批號生產5024罐，尚在清點尚未出貨產品數量。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這批檢出苯駢芘超標的苦茶油，是由連淨公司生產，於棉花田生機園地和統一生機健康有機超市等通路販售，新北市政府衛生局已要求業者即日起暫停作業、停止販售苦茶油產品，並業者在明天中午前將棉花田、統一生機超市，合計共939罐產品全數下架回收，其餘尚未販售產品清點後直接封存。

新北衛生局指出，本次連淨公司苦茶油共生產5024罐，合計1932公升，這批苦茶油在棉花田以連淨名義販售，品名為「有機苦茶油250 mL（批號：26V224XW01）」；在統一生機以「統一生機初榨苦茶油250 mL（批號：26S624XW01）」品名販售，合計數量為939罐、共234.75公升。劉芳銘說，據業者表示，在通報新北市政府時，即主動通知其下游業者將相關產品下架回收。

劉芳銘指出，今日查廠時，並於現場抽驗5件苦茶油產品，因地方衛生單位無法檢驗苯駢芘，目前認證實驗室也尚在檢驗其他油品樣本，因此將由食藥署協助檢驗這5件檢體，待結果出爐將向大公布，後續中央與地方將持續攜手合作，依照檢驗結果依法辦理後續事宜，守護國人食品安全。