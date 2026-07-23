民團推失智症基本法 逾千人連署

國內六十五歲以上長者失智症盛行率百分之七點九九，近四十萬人失智，失智症協會積極推動「失智症基本法」立法，目前相關草案多達十五個版本，為讓更多人知道目前立法進度，擴大討論，加速審議進程，於網路啟動連署，不到一天即有逾千人連署。

失智症協會理事長徐文俊表示，失智症不分男女、性別、教育程度及經濟水平，每個人都可能失智，六十五歲以上長者輕度認知障礙盛行率約為一成五，已是失智症兩倍，若結合失智盛行率，六十五歲以上長者高達四分之一出現失智相關症狀。

「不同於糖尿病、高血壓等慢性疾病，失智症影響層面更廣」。徐文俊說，除了醫療需求，失智者如果走失，需要警政單位協尋，若遭到詐騙，則需金融單位介入，牽涉甚廣。

再者，失智長輩身體尚未失能時，容易合併很多精神行為症狀，造成家人困擾，甚至與人產生糾紛，必須跳出長照思維，才能有效處理。

「台灣長者失智問題愈來愈嚴重，需有單獨法規予以協助」。徐文俊說，「失智症基本法」要求政府在擬定失智政策時，應參酌家屬及失智者意見，及時給予患者及家屬協助，且主管機關層級應高於衛福部，由行政院長照推動小組負責，以達到照顧失智者效果。

令人遺憾的是，行政院對於立法的態度被動，總認為現行「老人福利法」、「身心障礙者權利保護法」、「長照法」即可提供協助，但「失智症基本法」為全民所需。徐文俊呼籲行政院應積極面對，讓社會大眾對於失智症有著正確認知，以正確方式對待失智患者。

失智症協會秘書長陳筠靜說，希望透過連署活動擴大討論、加速審議進程，協會將於八月一日公布連署結果，屆時會有重量級專家、學者，以及失智者與家屬等代表，共同倡議及發表心聲。

失智症協會表示，推動「失智症基本法」，需要更多人的支持，走完立法的最後一哩路。失智症協會訴求，盡速制定「失智症基本法」，以提升治理層級、明定部門權責、定期檢討更新、完備政策範疇、確保穩定資源。

失智症協會秘書長陳筠靜說，「失智症基本法」在專家學者、民間組織等都有相關討論，現草案已送進立法院，社福及衛環委員會的委員共提出十五個版本草案。

現在希望透過連署活動，讓更多的人知道目前立法的進度，擴大討論，並加速審議進程。連署活動反應熱烈，初步已有逾千人連署，有意參與連署可上失智症協會網站。

「超高齡社會下，失智的議題需要面對」。陳筠靜說，「失智症基本法」立法是鞏固失智相關政策，以利及早推動失智相關的作為，包括失智症防治、照護、權益保障等，推展失智症患者及一般民眾的共生社會。