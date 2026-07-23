借鏡國外 住進長照機構應活得有幸福感

台灣邁入超高齡社會，同住家戶人口數持續下滑，一人戶、二人戶近六成，專家指出，台灣逐漸走向「零家庭照顧者時代」，家庭照顧模式面臨巨大改變，長照機構不只是「有人照顧就好」，應讓長者活得有尊嚴、有幸福感，打造一個「自己老了，也想住進去」的照顧環境。

居家服務策略聯盟昨舉辦「鏈動」二○二六亞太長期照護發展策略國際研討會，藉由日本、法國、瑞士等不同長照經驗、制度，期望讓台灣長照政策更好。理事長涂心寧說，隨著超高齡社會來臨，長者居家服務愈顯重要，儘管台灣在長照、高齡及醫療服務等領域做得不錯，但仍可藉由不同國家經驗，精進相關政策。

涂心寧表示，少子化問題嚴重，全台幼兒園的小班人數驟減，幾乎只剩一半，未來可能連幼兒卡也變少。此外，人口老化，以後大部分民眾都是高齡長者，可能再無敬老卡，也沒有免費公車可以坐，環境持續嚴峻。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧以「從家庭到社區—台灣協力照顧的實踐與展望」為題，發表演講，她指出，國內二○一六年長照需求人口達七十三萬八千多人，二○二四年成長至八十九萬二千多人，國家照顧替代率從百分之二十三升至百分之六十。至於照顧模式，以長照二點○居家服務占最高，達百分之四十一最高，其次是外籍看護工百分之二十二、家人照顧百分之十八。

「面對長照恐懼，沒有人是局外人」。陳景寧說，國人平均餘命持續上升，已至八十點七七歲，女性比男性多活六點八八歲，由於不婚不生，同住家戶人口數持續下滑，平均為二點三七人，而一人戶、兩人戶加起來近六成，「零家庭照顧者時代即將來臨」。

面對長照三點○「共融照顧圈」的挑戰，陳景寧呼籲，政府應建立自給自足的社區網絡，打破現行個人給支付論量計酬制度，採論人計酬、論質計酬等作法，讓長照經費挹注於社區時，不只求生存，更可營造出心理面的生活意義與「幸福感」，或減輕家人照顧負荷。

另啟動社區共生互助，優先於偏鄉試辦，逐步擴大，且將長照百分之十經費投入創新計畫，讓使用者可自主管理「個人帳戶制」，提供更彈性、個別化的混合給付方式。

台灣護理之家協會理事許慈育指出，目前大部分長照服務都屬於固定月費，機構基於「追求效率、降低出事風險」等原則，大都採取「一條龍代勞」，因害怕住民跌倒，害怕家屬提告，而選擇最安全的禁錮，例如安全性約束、過度代勞、限制輪椅，除了加速長者功能退化，且消滅了長者的生活靈魂。

「長者住進機構，不是忍受殘生，是在享受他人生的巔峰」。許慈育說，瑞士、法國等長照機構設備有如五星級飯店，賣的是生活品質，不賣病床，鼓勵長者多多動手做，培養自立的能力，也就是將「人」還給「生活」，而非「病床」。