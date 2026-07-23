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花蓮秀林鄉深夜規模3.4地震 最大震度2級
2026年7月22日23時08分55秒，花蓮縣秀林鄉西南西方近15公里處，發生一起芮氏規模3.4的淺層地震，震源深度約17公里。這起地震屬於極淺層地震，因震源離地表較近，花蓮縣部分地區有感搖晃反應。
最大震度2級地區:花蓮縣
本次地震最大震度達2級，主要範圍包括花蓮縣銅門及花蓮市。2級震度屬於輕震，大多數人能感受到搖晃，室內的電燈與懸掛物會輕微擺動，靜止中的汽車可能輕輕搖晃。此震度一般不會造成損害，民眾無須特別驚慌。
最大震度1級地區:南投縣、臺中市、宜蘭縣
在花蓮鄰近縣市如南投、臺中及宜蘭，察覺到的震度為1級，屬於微震。部分靜止狀態下的人可感受到輕微晃動，對日常生活影響極小。
由於本次規模及震度均未達3級以上，尚無須實施特別防震措施。提醒民眾地震時務必保持冷靜，遵守「趴下、掩護、穩住」原則，遠離窗戶及大型懸吊物，確保自身安全。此外，建議檢查家中瓦斯、水電設備是否正常，並留意官方後續發布的地震資訊與防災指引。
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