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鳥瞰粉紅湖、體驗抓龍蝦…西澳陸海空奢遊

聯合報／ 本報訊

西澳擁獨特景觀，粉紅湖會因光線與季節變換色調，印度洋沿岸以長木棧橋、百年燈塔與海蝕岩景連成一線，荒野地貌以石灰岩柱與峽谷框景呈現遠古刻痕。有行旅以陸、海、空私享串起質感，粉紅湖觀光飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島。

餐桌精選伯斯名店Wildflower，把風景端上桌的Wills Domain酒莊體驗，具全球指標性餐廳Nobu，旅宿以指標級飯店與海岸度假型飯店收束。

有行旅「西澳光影幻境 陸海空私享十日」十天七夜，十月廿日至廿九日。報名：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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