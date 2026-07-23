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壩體穩定 花蓮萬里溪堰塞湖 昨晨溢流 水流量不大

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮萬里溪堰塞湖昨清晨溢流，林保署花蓮分署表示，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍局限於河道內。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖昨清晨溢流，林保署花蓮分署表示，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍局限於河道內。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖歷經一個月監測後，昨清晨開始溢流，中央曾預估最壞情況是下游低窪地區可能淹水三十公分，多次緊急撤離居民，但居民都已返家也沒淹水，林保署指出，原因是壩體穩定、水流量不大，專家評估短期影響仍局限河道範圍內。

農業部萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組，研判在目前天氣晴朗下堰塞湖水緩緩流出，雖然暫時還未發生壩體大規模下刷，不過昨比對清晨與近午影像畫面，可見溢流水體緩慢帶走壩體較細的砂石顆粒，引發更大的沖蝕下切效應，導致大量湖水瞬間流下，因此萬里溪下游河道仍維持紅色警戒管制，嚴禁人員機具進入。

防災團隊根據目前堰塞湖蓄水量的一次性下移模擬，可能造成下游抬升的水位高度，並綜合與會陽明交大、成大及台大專家學者意見及橋梁管理單位的橋梁承受安全評估結果，認為即使堰塞湖發生最極端的一次性潰決，其水量不會達到鐵路橋、萬里溪橋與箭瑛大橋的一級警戒水位高度。

指揮官季連成指示，在各橋梁派駐人員全天候守視的情況下，萬里溪橋、箭瑛大橋可恢復正常通行，鐵路橋則於每列車通過前五分鐘先確認河道水流狀況後始得通行；縣管西寶大橋考量橋面較低，風險較高，仍持續於夜間封閉禁行。

農業部表示，將持續透過水位計、無人機空拍、衛星遙測及各項監測設備，結合專家團隊即時分析研判，及時調整警戒及管制措施。

堰塞湖 花蓮 林保署

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