健康主題館／頭痛躺一下就好？ 恐錯失腦中風黃金治療期

45歲吳先生，某日就寢時，突然感覺頭痛，原本以為「躺一下就好」，但睡前喝水卻拿不住水杯，直接掉落。腦中警鈴大響，因為父親曾有類似症狀，家人撥打119緊急送往附近的雙和醫院，果斷簽下注射溶栓同意書，沒有耽誤治療，術後恢復良好，一個月後順利回到職場。

拖延治療 腦神經加速壞死

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，許多民眾常輕忽單側手腳麻木無力、突然走路不穩、說話不清楚、突發性視力模糊的「腦中風發作」症狀，錯失了黃金救援時間。當大腦血管發生阻塞或破裂，每分鐘就會流失190萬個腦細胞，一旦拖延治療，都是在加速腦神經的永久性壞死。

台灣腦中風學會呼籲，腦中風是國人健康的重要威脅，長年位居國人十大死因第4名，更是造成失能與長期照護的重要原因。研究顯示，每延遲10分鐘接受治療，患者平均將損失約2個月健康生活；若延誤1小時，腦部受損程度相當於正常老化3.6年，愈早恢復腦部血流，愈有機會降低失能風險。

及時溶栓治療 可重拾健康

中風發生後，腦細胞會快速壞死。陳龍指出，近年急性缺血性腦中風治療持續進步，醫療團隊會依患者到院時間、影像檢查及臨床狀況，評估是否適合接受靜脈溶栓或動脈取栓治療。

最新研究顯示，在發病4.5小時內及時接受溶栓治療，有機會大幅提升恢復能力，甚至約8成患者可恢復生活自理、獨立行走。

國內中風溶栓治療已有新突破，傳統靜脈溶栓藥物須依體重計算劑量、配置藥物，再持續點滴輸注約1小時，不僅增加醫護照護負擔，也可能影響後續轉院及動脈取栓時機。陳龍說，新一代溶栓藥物可透過單次靜脈注射，約10秒內完成給藥，可望縮短急救流程，爭取更多黃金救援時間，目前已納入美國、歐洲、澳洲及台灣最新中風治療指引建議。

「新藥上市，已經可以縮短到10秒內完成溶栓治療。」陳龍說，傳統溶栓藥物需要精算劑量並透過點滴持續滴注60分鐘，加上醫護需全程監控，病患也無法隨意移動。新的藥物大幅簡化操作流程，從「滴注」轉向「推注」，有望大幅提升搶救效率，也重拾生活的主導力機會。

陳龍提醒，溶栓藥物大幅進步，但真正接受溶栓治療的患者比率仍偏低。根據台灣中風登錄資料庫統計，約76%的急性缺血性腦中風患者未能在黃金4.5小時內送達醫院，剩餘患者還須經過影像檢查、確認是否符合治療條件，以及完成家屬同意程序等，最終真正接受溶栓治療者僅約6.7%，遠低於部分歐洲國家約兩成的水準。

大腦健康預防4招

1.控制三高：嚴格控制血壓、血脂、血糖，能減少血管病變發生。

2.規律運動：每周累積至少150分鐘中等強度有氧運動，可促進血液循環、提升心肺功能。

3.均衡飲食：掌握少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，多攝取全穀物、蔬果和低脂乳製品的「得舒飲食」。

4.警覺前兆：發現臉歪嘴斜、口齒不清或單側無力等疑似中風症狀，直接撥打119送醫。