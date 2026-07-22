農業部：無人機攸關治山防洪 盼立院支持預算

針對立法院在野黨團提案請行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並要求全數減列今年度無人機相關預算，農業部表示，無人機攸關治山防洪更精準執行，盼立法院支持。

農業部發布新聞稿表示，透過無人機科技的運用，能夠讓關乎國人及國土安全的治山防洪工作更精準執行，同時也透過智慧科技，讓產業在病蟲害防治、產能提升等業務方面更有效率，盼立法院支持相關預算，讓科技持續成為守護國人生命安全及提升農業產業競爭力的重要力量。

農業部指出，受到極端氣候影響，全球皆面臨複合型重大災害的挑戰，無人機能夠有效用於山區、崩塌地、災後現場等高風險環境的治山防洪用途，同時也能第一時間掌握環境變動，並進行監測及後續應變。

農業部舉例，近期馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖的勘查監測工作，因位處深山且難以靠近，就是透過無人機空拍作業，了解壩體及水位狀況、提供精準數據，並進一步進行預警。

農業部說，今年編列的無人機相關預算是新台幣2.45億元，將用於崩塌地監測查報、堰塞湖勘查監測、森林火警監測、漁業環境檢測、灌溉圳路巡查、精準農藥噴灑、農地種植狀況盤查等業務，還包括補助地方政府運用無人載具辦理紅火蟻防治。