快訊

三星新品懶人包5款！寬螢幕摺疊Galaxy Z Fold8輕巧、Galaxy Watch Ultra2潛水必備

連淨自主通報苦茶油檢出苯駢芘含量超標 新北衛生局啟動下架…問題批號曝光

台北、新北大巨蛋距離太近恐互打？ 學者：競爭或互補取決於定位

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部：無人機攸關治山防洪 盼立院支持預算

中央社／ 台北22日電

針對立法院在野黨團提案請行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並要求全數減列今年度無人機相關預算，農業部表示，無人機攸關治山防洪更精準執行，盼立法院支持。

農業部發布新聞稿表示，透過無人機科技的運用，能夠讓關乎國人及國土安全的治山防洪工作更精準執行，同時也透過智慧科技，讓產業在病蟲害防治、產能提升等業務方面更有效率，盼立法院支持相關預算，讓科技持續成為守護國人生命安全及提升農業產業競爭力的重要力量。

農業部指出，受到極端氣候影響，全球皆面臨複合型重大災害的挑戰，無人機能夠有效用於山區、崩塌地、災後現場等高風險環境的治山防洪用途，同時也能第一時間掌握環境變動，並進行監測及後續應變。

農業部舉例，近期馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖的勘查監測工作，因位處深山且難以靠近，就是透過無人機空拍作業，了解壩體及水位狀況、提供精準數據，並進一步進行預警。

農業部說，今年編列的無人機相關預算是新台幣2.45億元，將用於崩塌地監測查報、堰塞湖勘查監測、森林火警監測、漁業環境檢測、灌溉圳路巡查、精準農藥噴灑、農地種植狀況盤查等業務，還包括補助地方政府運用無人載具辦理紅火蟻防治。

農業部 無人機 災害

延伸閱讀

藍要求刪無人載具預算 經部：衝擊逾267家供應鏈業者

國民黨團提案凍結經濟部「無人機計畫」預算 朝野看法交鋒

藍黨團刪無人載具統籌型計畫 莊瑞雄酸：是因為鄭習握手？

批政院違法偷跑無人機預算 國民黨團改「全數凍結」立院同意才解凍

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

花蓮近海發生規模3.5輕震 無災情報告

2026年7月22日晚20:04花蓮近海發生規模3.5有感地震，震源深度25.8公里，最大震度為花蓮縣鹽寮2級，無災情回報。

鋼琴女皇傳奇再臨！阿格麗希11月登台 女兒爆料傅聰竟是父母「牽線人」

睽違台灣25年、被譽為「鋼琴女皇」的阿根廷鋼琴家瑪莎．阿格麗希（Martha Argerich），即將於11月來台舉辦「阿格麗希音樂節在台灣」，在台北、高雄與屏東舉辦三場音樂會。新象下午舉辦記者會宣布此一重磅消息，票券將於24日開放新象之友優先購票，27日全面啟售。

每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

腎臟病初期幾乎沒有症狀，常讓民眾錯失治療黃金期。台灣腎臟醫學會指出，國內平均每8位成人就有1人罹患慢性腎臟病，但早期患者高達96%不知道自己已經生病。腎臟科醫師呼籲，疾病防治不能等到功能惡化才處理，30歲以上民眾就應透過成人健檢了解腎臟健康，高風險族群更應每年接受「1+1」雙指標檢測，及早揪出腎病。

萬里溪堰塞湖溢流 下游河道維持紅色警戒…西寶大橋夜間封閉

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月後，農業部林業及自然保育署花蓮分署透過水位計的監測，昨天推估萬里溪堰塞湖可能於今天凌晨1時40分開始溢流；清晨5時30分以無人機空拍，確認堰塞湖確已蓄滿溢流。由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。