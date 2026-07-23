睡8小時還累 小心睡眠呼吸中止上身

明明睡足8小時，白天卻仍感覺疲倦、頭昏、注意力不集中，可能是整晚反覆缺氧，長期下來恐罹患睡眠呼吸中止症。醫師提醒，如果身體及大腦沒有得到充分的休息，幾乎沒有真正完成修復，心血管與代謝疾病風險可能亮起紅燈，增加認知功能衰退的風險。

聯安預防醫學機構分析近6年、共879筆居家睡眠檢測資料發現，高達48%受檢者有睡眠呼吸中止症，等於每2人就有近1人在睡眠期間反覆缺氧。其中，更有51.5%已達中度或重度睡眠呼吸中止症，但長期都不知已屬於高危險群。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，睡眠呼吸中止症是睡眠期間上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停或通氣不足，使血氧下降、大腦反覆被迫喚醒，患者可能沒有完全醒來，卻無法進入穩定、具修復作用的睡眠。

鄭乃源以46歲黃先生為例，他每天睡滿8小時，醒來卻比睡前更累，原以為只是工作壓力、體重過重及年紀漸長。檢測後才發現，平均每小時呼吸中止55.8次，屬重度睡眠呼吸中止症，整晚深層睡眠及快速動眼期睡眠比率更雙雙掛零，代表身體與大腦幾乎未獲得修復。黃先生同時合併高血壓、高血糖、高血脂及胰島素阻抗，心血管及代謝疾病風險全面亮紅燈。

數據分析顯示，男性、年齡增加及體重過重是三大高風險因子。而男性「阻塞型睡眠呼吸中止症」（Obstructive Sleep Apnea）檢出者占76%，女性為24%，相差超過3倍。30多歲族群檢出率已達40%，40多歲升至49%，50多歲為57%，60歲以上更達68.9%，顯示風險隨年齡逐步攀升。

身體質量指數（BMI）也與風險密切相關，在過重及肥胖族群中，中重度睡眠呼吸中止症比率高達82%。不過，正常體重者仍有三分之一也檢出異常，因此不能只看外表胖瘦判斷。鄭乃源強調，肥胖是睡眠呼吸中止症最主要危險因子，過多脂肪堆積會壓迫上呼吸道，導致睡眠時呼吸道塌陷而中斷呼吸；瘦子多與先天骨骼結構或呼吸道肌肉張力不足有關，同樣導致睡覺時呼吸道塌陷。

鄭乃源提醒，若有持續大聲打鼾、睡眠中呼吸停頓、晨起頭痛、白天嗜睡、注意力下降、睡醒仍疲累，或合併肥胖、三高及高血壓控制不佳，應及早接受睡眠評估。若有「阻塞型睡眠呼吸中止症」而未加以治療改善，容易增加日後認知退化及阿茲海默症等神經退化性疾病的風險。