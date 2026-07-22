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國軍台中中清分院引進「新一代高階MRI」 結合AI技術10分鐘揪出癌細胞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院中清分院最近引進新一代高階磁振造影儀（MRI），新設備同時結合先進人工智慧（AI）運算技術。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院中清分院最近引進新一代高階磁振造影儀（MRI），新設備同時結合先進人工智慧（AI）運算技術。圖／國軍台中總醫院提供

國軍台中總醫院中清分院最近引進新一代高階磁振造影儀（MRI），新設備同時結合先進人工智慧（AI）運算技術，立即發揮作用，協助醫療團隊精準發現食道癌患者的周邊淋巴結轉移，展現卓越的腫瘤偵測能力與臨床應用價值。

院方說，新一代高階磁振造影儀不僅能提升影像解析度與訊雜比，同時採用70公分超大孔徑設計，有效降低受檢者因空間侷促產生的幽閉感與壓迫感。

1名74歲患者日前因持續上腹不適、胃酸逆流及體重減輕等症狀就醫。電腦斷層檢查發現他食道下段有一顆約9公分腫瘤。為進一步確認腫瘤侵犯範圍及是否出現轉移，醫療團隊安排他使用新一代高階磁振造影儀做全身腫瘤掃描。檢查清晰顯示，在病患的胃部區域已出現多處的淋巴結轉移，為後續評估癌症分期與治療計畫，提供明確的影像依據。

放射科醫師陳冠廷說，傳統影像檢查在面對早期或微小的淋巴結轉移時，有時不易辨識，而新一代高階磁振造影儀可透過「背景訊號抑制全身擴散加權影像」技術，偵測全身惡性腫瘤、淋巴結轉移或發炎病灶。此技術能有效抑制正常組織的背景訊號，使潛藏病灶在影像中更加清晰，幫助醫師提高判讀精準度。而且，結合AI運算技術後，可大幅縮短全身掃描時間，約10至20分鐘即可完成檢查，提升判讀精準度與檢查效率。

陳冠廷說，全身MRI腫瘤掃描具有四大臨床優勢，一、影像對比度高，即使是微小轉移也容易被辨識。二、檢查過程無游離輻射，適合需長期追蹤或反覆檢查的癌症患者，安全性更高。三、檢查時可自然呼吸，無需反覆憋氣，有助於降低高齡或體弱患者不適。四、可大範圍全身偵測，協助醫師完整評估腫瘤與淋巴結轉移情形，提升癌症分期與制定明確的治療計畫。

中清分院院長岳德政說，新型高階磁振造影儀結合70公分大孔徑設計與全身性無輻射影像技術，不僅提升檢查舒適度，也協助醫師大範圍評估全身可疑病灶，提升診療精準度。未來將持續導入先進醫療設備與創新技術，為中部地區軍民提供更安全、舒適且精準的醫療照護服務。

國軍台中總醫院中清分院最近引進新一代高階磁振造影儀（MRI），新設備同時結合先進人工智慧（AI）運算技術。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院中清分院最近引進新一代高階磁振造影儀（MRI），新設備同時結合先進人工智慧（AI）運算技術。圖／國軍台中總醫院提供

放射科陳冠廷醫師說，新一代高階磁振造影儀可透過「背景訊號抑制全身擴散加權影像」技術，偵測全身惡性腫瘤、淋巴結轉移或發炎病灶。圖／國軍台中總醫院提供
放射科陳冠廷醫師說，新一代高階磁振造影儀可透過「背景訊號抑制全身擴散加權影像」技術，偵測全身惡性腫瘤、淋巴結轉移或發炎病灶。圖／國軍台中總醫院提供

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