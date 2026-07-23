大暑養生顧代謝 中醫傳授4原則

今天是24節氣的大暑，是一年之中最炎熱、陽氣最旺盛的時候。中醫師周大翔認為，大暑雖然陽氣旺盛，但若貪涼飲冷、作息不規律，加上高溫造成大量流汗，反而容易耗損人體的氣與津液，使脾胃功能下降、濕氣堆積，導致身體代謝效率變差，出現疲倦、水腫、食欲不振、腸胃不適，甚至體重增加等問題。

周大翔說，人體的代謝並非只是燃燒熱量，而是人體將食物轉化成能量、排除代謝廢物、維持氣血循環及臟腑正常運作的能力。若代謝失衡，不僅容易感到疲累，也會影響免疫力與整體健康。

夏天容易讓代謝下降4個習慣：

1.吃冰品當正餐：以冰飲、手搖飲或水果代替正餐，容易造成營養不均衡，且高糖飲食容易使血糖快速波動，增加脂肪堆積，讓代謝效率下降。

2.冷氣溫度過低：長時間待在冷氣房，會使血液循環變差，肌肉活動減少，身體消耗的熱量也跟著降低。

3.熬夜：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，降低身體修復能力，使人隔天精神不佳、食欲增加，更容易攝取高熱量食物。

4.懶得運動：活動量下降、肌肉量減少，也會讓基礎代謝率逐漸降低。

大暑養生除了消暑，更重要的是健脾、祛濕、補充氣血，幫助身體恢復正常代謝。周大翔提出4大養生原則，分別為少冰飲、多溫水；飲食清淡又均衡，多攝取當季蔬菜、優質蛋白質及全穀雜糧；規律運動，提升基礎代謝，改善心肺功能；每天維持7至8小時睡眠，盡量晚上11點前入睡，有助身體修復與荷爾蒙平衡，維持正常代謝機能。

周大翔也推薦「山藥薏仁排骨湯」、「冬瓜蛤蜊湯」2道食療，以補充體力，減少身體負擔。建議平時可以多按摩「足三里」、「陰陵泉」穴位，促進新陳代謝，幫助循環，讓身體維持良好代謝力，精神更充沛，安然度過炎熱的夏季。