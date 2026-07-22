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台灣百大糕餅伴手禮頒獎 190家業者獲獎拚進軍國際

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
副總統蕭美琴致詞，肯定獲獎業者的努力。圖/糕餅公會提供
副總統蕭美琴致詞，肯定獲獎業者的努力。圖/糕餅公會提供

中聯問題油風波持續延燒，副總統蕭美琴今天下午在桃園出席中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會舉辦的「第六屆台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮」表示，上游業者隱匿資訊，讓許多長期堅持品質的下游糕餅業者無辜受波及，她要向所有受影響的業者說聲「辛苦了」。她表示，政府已採取重罰違法業者、追查責任及檢討修法等措施，盼重建社會對台灣食品安全的信心。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長曾雅玲表示，「台灣百大糕餅伴手禮」自110年創辦以來，今年邁入第六屆，已成為國內糕餅產業重要品牌評選活動，不僅鼓勵業者持續提升產品品質與品牌經營，也透過公開、公正的評選機制，協助消費者挑選優質伴手禮，提升台灣糕餅產業競爭力。

曾雅玲指出，今年評選由全台六都、一省及22縣市糕餅商業同業公會共同推薦及評鑑，評分涵蓋產品風味、在地特色、品牌發展、包裝設計、文化內涵、創新研發及環保理念等項目，共有190家業者獲獎。她表示，「糕餅不只是食品，更承載文化、情感與祝福」，期盼攜手業者讓台灣糕餅從地方特色走向世界品牌，成為代表台灣文化的重要名片。

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，今年適逢商總成立80周年，年底將舉辦千桌宴，邀請全球台商返台共襄盛舉。他表示，台灣糕餅近年結合地方文化、觀光及文創設計，不少品牌已成功拓展海外市場，糕餅不僅是伴手禮，更是台灣文化的重要代表，期盼業者持續提升品牌價值，拓展國際市場。

蕭美琴致詞時也分享求學時期的回憶。她表示，學生時代每天上學都會經過明新食品，因為零用錢有限，總要等到特價時才捨得買來品嘗。如今在典禮上見到明新食品董事長許俊雄，勾起許多青春回憶，也讓她感受到老品牌一路走來累積的口碑與文化價值。

副總統蕭美琴與中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會第四屆理事長暨理監事共同合影。圖/糕餅公會提供
副總統蕭美琴與中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會第四屆理事長暨理監事共同合影。圖/糕餅公會提供

商總理事長許舒博（右）與糕餅公會全國聯合會理事長曾雅玲（中）一起參觀獲獎業者攤位。圖/糕餅公會提供
商總理事長許舒博（右）與糕餅公會全國聯合會理事長曾雅玲（中）一起參觀獲獎業者攤位。圖/糕餅公會提供

桃園 蕭美琴

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