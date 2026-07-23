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健康你我他／家人醫師打氣 恢復往昔容顏

聯合報／ 文／悠然（ 桃園市）
每天早晨我到公園漫步，慢慢走1分鐘40步，一年後走90步，提升復健功效。圖／ 悠然提供
每天早晨我到公園漫步，慢慢走1分鐘40步，一年後走90步，提升復健功效。圖／ 悠然提供

2022年6月下旬，某日天氣酷熱，家事忙人疲憊，晚餐正準備夾菜，突然眼前一絲閃電，瞬間嘴唇不對勁，嘴角流口水、講話口吃、右手指不靈活，老爺速帶我至診所就醫，檢查為「顏面神經麻痺」，醫師叮囑至醫院檢查較準確。

隔日，在兒女陪伴下到醫院神經內科看診檢查，因臉部不對稱、說話不清晰，僅雙手平舉正常，醫師安排腦部超音波檢查，確診是「小中風」。醫囑除服藥外，配合「針灸」可漸入佳境。

中風令我身心沮喪，躺沙發半個月不敢出門，但因媳婦女兒下班後會輪流陪我去住家不遠處針灸，讓我鼓足勇氣前往，在她們陪伴幾次後，我便自行慢慢走路去針灸。

「只要保持樂觀、持續針灸則痊癒有望。」針灸醫師如此鼓勵我，讓我信心倍增。一周去三回，頭、臉、嘴唇、下巴、手指，每次扎10幾20針，痛也得忍耐。

每天早晨我會到外環公園漫步，其林木蓊鬱，享受森呼吸、靜賞花草展妍、聽蟲鳴鳥叫，令人心曠神怡，進而提升復健功效。我從每天慢慢走1分鐘40步，一年後可走90步。流口水、口吃明顯改善，講話也變正確，手指變靈活、能簡單打字。

皇天不負有心人，如今我恢復往昔容顏和體力。能成功擊敗病魔，感激醫師妙手回春，有家人陪伴以及自我無畏的堅韌。盼未來的日子，更小心維護健康。

中風

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