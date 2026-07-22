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超速恐成交通事故隱形殺手 學者：現行統計比例可能被低估

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民眾普遍不清楚車速與交通事故死傷的關聯性，陽明交通大學運輸與物流管理學系教授兼管理學院院長邱裕鈞日前投書說明超速對交通安全的影響，21日接受媒體採訪時進一步說明，現行事故統計中的「超速」比例可能被低估，速度管理則有助降低事故死亡。

邱裕鈞表示，警方抵達事故現場時，事故通常已經發生，無法直接得知事故當下的車速，加上當事人可能不知道自己超速，或不承認有超速情形，警方往往只能依據現場跡證、錄影資料或鑑定結果判斷事故原因，因此超速在警方事故調查資料中的比例可能偏低。

他指出，國外資料顯示，超速事故比例高於國內統計，也高於國內交通事故鑑定及覆議案件分析結果，顯示超速可能是交通事故的重要成因之一。

邱裕鈞表示，速度對交通事故的影響包括事故發生頻率及事故嚴重程度。以瑞典資料為例，行人遭時速30公里車輛撞擊時，存活率約90%；若撞擊速度提高至50至60公里，存活率則降至約10%。

他說明，車輛動能與速度平方成正比，車速稍微增加，撞擊能量就會大幅提高；此外，車速越快，駕駛人的視野越小，較難察覺周遭環境變化，發生突發狀況時也需要更長的煞停距離，進一步增加事故風險。

針對速度管理，邱裕鈞指出，市區道路通常設有紅綠燈，車速提高後，抵達路口仍可能因號誌停下，因此不一定能有效縮短旅程時間，關鍵仍在於號誌控制是否能夠續進或連動。瑞典、韓國等國家實施速度管理後，死亡事故確實有所減少。

邱裕鈞表示，速度管理需要民眾改變既有習慣，因此應先透過宣導讓民眾了解速度管理的重要性，不應以付出生命為代價，應從交通安全角度思考合理車速。

交通事故

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