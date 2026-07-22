花蓮近海發生規模3.5輕震 無災情報告

2026年7月22日晚上8時04分55秒，花蓮縣近海發生一場有感地震。此次地震芮氏規模為3.5，震源深度約為25.8公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府東南方約11.2公里海域，為花蓮近海區域的輕度搖晃。根據中央氣象署監測資料，此地震最大震度為花蓮縣鹽寮2級，體感搖晃輕微。

最大震度2級地區:花蓮縣

震度2級表示多數人能感受到輕微搖晃，懸掛物和室內照明可能會有輕微晃動，但對建築結構不會構成威脅，亦無災害通報。目前，該次地震並未傳出任何災情或異常狀況。

此次地震規模屬於較小型的活動，居住於花蓮及鄰近地區的民眾可將此作為提醒持續關注地震警報與自身安全的機會。由於震度均低於3級，無須特別的緊急應變措施，但仍建議居民平時加強防震準備，例如固定家具、備妥緊急應變包，並演練「趴下、掩護、穩住」等基本防震技巧。

防震期間，民眾若感受到搖晃，應保持冷靜，避免慌張外出，以防因逃跑跌倒或遭掉落物擊傷。地震後應檢查家中水電瓦斯設施是否正常，並注意官方發布的最新資訊。花蓮地區民眾宜隨時準備應對可能的餘震。

本次地震提醒我們，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁且難以預測，建立良好的防震意識與安全習慣，是保障生命財產的關鍵。請民眾持續關注氣象局與相關單位發布的地震警報及防災資訊，確保自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）