快訊

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

房子住滿6年出售竟不能用400萬元免稅額 他提訴願遭財部駁回

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯攜手伊甸「象圈工程」 零錢捐支持偏鄉兒少成長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
伊甸公益大使Lulu與來自苗栗縣泰安鄉泰雅爾達比拉斯文教關懷協會原民青年，共同帶來傳統打擊樂器演出，展現部落文化傳承與青年培力成果。圖/伊甸
伊甸公益大使Lulu與來自苗栗縣泰安鄉泰雅爾達比拉斯文教關懷協會原民青年，共同帶來傳統打擊樂器演出，展現部落文化傳承與青年培力成果。圖/伊甸

全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手伊甸基金會合作零錢捐，支持推動滿20年的「象圈工程計畫」，呼籲大眾關注偏鄉兒少成長需求。即日起至9月30日，民眾可於全台全聯及大全聯投下零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈、全支付捐款與福利點數捐贈，一同為孩子築起守護網。

據衛福部近5年統計，台灣平均每年約有1.5萬名兒少身處脆弱家庭，兒虐案件也高達約2千件，反映仍有許多孩子在看不見的角落中承受風險。伊甸基金會借鏡象群互助護弱的生態模式，自2006年啟動「象圈工程計畫」，仿效象群集體照顧小象成長的精神，與全台各地的學校、教會、協會等合作，圈起緻密穩固的支持網絡，至今象圈已於全台22縣市，累積培力1357個據點、超過6萬名學童，並提供超過286萬份早餐。

伊甸基金會董事長陳宇昭表示，基金會投入弱勢社區服務已逾20年，看見許多孩子因缺乏適當照顧，錯失學習機會、逐漸失去自信，更需要透過在地陪伴與長期投入，為孩子打造安心學習、穩定成長的環境。

記者會上，來自苗栗泰安鄉的原民青年陳軒，與藝人Lulu共同帶來傳統原民打擊演出，今年26歲的她，一年多前回到部落工作投入文化傳承，陳軒坦言，曾因原住民身分遭遇排擠與嘲笑，也曾在叛逆期抗拒上學，所幸教會與部落始終像一盞燈，穩穩接住當時受傷的她。

陳軒也分享，在伊甸象圈工程計畫支持下，教會開設音樂、籃球、部落文化等課程，並有大哥哥、大姊姊陪伴孩子學習與成長，讓她逐漸找回自信，也重新看見原民文化的珍貴，如今選擇回到部落，正是希望把照顧延續下，讓孩子知道，無論在外面遇到什麼事，只要部落的門開著、燈亮著，他們永遠都有一個可以回來的地方。

全聯呼應「象圈工程計畫」互助護弱的精神，第三季「愛從1開始」零錢捐再度攜手伊甸基金會，即日起於全台門市設置「愛心零錢箱」。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年第二季零錢捐募款累計突破630萬元，其中PX Pay點數捐累計約140萬點（相當於14萬元）、全支付捐款約37.3萬元，本季全聯福利中心也率先捐出1000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），拋磚引玉為偏鄉弱勢兒少挹注更多資源。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，此次適逢伊甸「象圈工程計畫」推動20週年，雙方再度攜手合作更具意義，期盼透過零錢捐凝聚大眾善意，化為伊甸深耕在地服務的堅實後盾。即日起至9月30日，民眾可於全台全聯及大全聯投下手邊零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈、全支付捐款與福利點數捐贈，一同支持「象圈工程計畫」，共同成為翻轉兒少未來的推手。

全聯

延伸閱讀

點數變善款！全聯零錢捐攜手伊甸守護偏鄉兒少 率先捐百萬元拋磚引玉

金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

大湖農工建教班攜手台積電基金會 師生為3所國中小更換LED燈具創三贏

企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

花蓮近海發生規模3.5輕震 無災情報告

2026年7月22日晚20:04花蓮近海發生規模3.5有感地震，震源深度25.8公里，最大震度為花蓮縣鹽寮2級，無災情回報。

鋼琴女皇傳奇再臨！阿格麗希11月登台 女兒爆料傅聰竟是父母「牽線人」

睽違台灣25年、被譽為「鋼琴女皇」的阿根廷鋼琴家瑪莎．阿格麗希（Martha Argerich），即將於11月來台舉辦「阿格麗希音樂節在台灣」，在台北、高雄與屏東舉辦三場音樂會。新象下午舉辦記者會宣布此一重磅消息，票券將於24日開放新象之友優先購票，27日全面啟售。

每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

腎臟病初期幾乎沒有症狀，常讓民眾錯失治療黃金期。台灣腎臟醫學會指出，國內平均每8位成人就有1人罹患慢性腎臟病，但早期患者高達96%不知道自己已經生病。腎臟科醫師呼籲，疾病防治不能等到功能惡化才處理，30歲以上民眾就應透過成人健檢了解腎臟健康，高風險族群更應每年接受「1+1」雙指標檢測，及早揪出腎病。

萬里溪堰塞湖溢流 下游河道維持紅色警戒…西寶大橋夜間封閉

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月後，農業部林業及自然保育署花蓮分署透過水位計的監測，昨天推估萬里溪堰塞湖可能於今天凌晨1時40分開始溢流；清晨5時30分以無人機空拍，確認堰塞湖確已蓄滿溢流。由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。