全聯攜手伊甸「象圈工程」 零錢捐支持偏鄉兒少成長

全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手伊甸基金會合作零錢捐，支持推動滿20年的「象圈工程計畫」，呼籲大眾關注偏鄉兒少成長需求。即日起至9月30日，民眾可於全台全聯及大全聯投下零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈、全支付捐款與福利點數捐贈，一同為孩子築起守護網。

據衛福部近5年統計，台灣平均每年約有1.5萬名兒少身處脆弱家庭，兒虐案件也高達約2千件，反映仍有許多孩子在看不見的角落中承受風險。伊甸基金會借鏡象群互助護弱的生態模式，自2006年啟動「象圈工程計畫」，仿效象群集體照顧小象成長的精神，與全台各地的學校、教會、協會等合作，圈起緻密穩固的支持網絡，至今象圈已於全台22縣市，累積培力1357個據點、超過6萬名學童，並提供超過286萬份早餐。

伊甸基金會董事長陳宇昭表示，基金會投入弱勢社區服務已逾20年，看見許多孩子因缺乏適當照顧，錯失學習機會、逐漸失去自信，更需要透過在地陪伴與長期投入，為孩子打造安心學習、穩定成長的環境。

記者會上，來自苗栗泰安鄉的原民青年陳軒，與藝人Lulu共同帶來傳統原民打擊演出，今年26歲的她，一年多前回到部落工作投入文化傳承，陳軒坦言，曾因原住民身分遭遇排擠與嘲笑，也曾在叛逆期抗拒上學，所幸教會與部落始終像一盞燈，穩穩接住當時受傷的她。

陳軒也分享，在伊甸象圈工程計畫支持下，教會開設音樂、籃球、部落文化等課程，並有大哥哥、大姊姊陪伴孩子學習與成長，讓她逐漸找回自信，也重新看見原民文化的珍貴，如今選擇回到部落，正是希望把照顧延續下，讓孩子知道，無論在外面遇到什麼事，只要部落的門開著、燈亮著，他們永遠都有一個可以回來的地方。

全聯呼應「象圈工程計畫」互助護弱的精神，第三季「愛從1開始」零錢捐再度攜手伊甸基金會，即日起於全台門市設置「愛心零錢箱」。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年第二季零錢捐募款累計突破630萬元，其中PX Pay點數捐累計約140萬點（相當於14萬元）、全支付捐款約37.3萬元，本季全聯福利中心也率先捐出1000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），拋磚引玉為偏鄉弱勢兒少挹注更多資源。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，此次適逢伊甸「象圈工程計畫」推動20週年，雙方再度攜手合作更具意義，期盼透過零錢捐凝聚大眾善意，化為伊甸深耕在地服務的堅實後盾。即日起至9月30日，民眾可於全台全聯及大全聯投下手邊零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈、全支付捐款與福利點數捐贈，一同支持「象圈工程計畫」，共同成為翻轉兒少未來的推手。