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台灣旅行團俄羅斯出車禍 觀光署：5人輕傷送醫處理已無大礙
俄羅斯伊爾庫茨克州近日有一台灣旅遊團發生車禍，中國大陸國台辦發言人張晗於今於記者會上證實此事，目前受傷民眾狀況穩定。交通部觀光署表示，經了解，百合旅行社辦理的俄羅斯旅遊團於20日發生遊覽車擦撞事故，造成5名旅客受輕傷，送醫處理後已無大礙。
俄羅斯伊爾庫次克州（Irkutsk）近日有一台灣旅行團發生車禍，中國大陸駐伊爾庫次克總領館於深夜接獲求助訊息後，隨即協調當地醫療資源進行救援，並前往探視傷勢較重的傷者。國台辦發言人張晗今於記者會上證實此事，表示目前受傷民眾狀況穩定。
交通部觀光署說明，針對台灣旅遊團俄羅斯車禍釀成員受傷一案，經了解，本團為百合旅行社辦理的赴俄羅斯旅行團，於當地時間7月20日晚間發生遊覽車擦撞事故，造成車上5名旅客受輕傷，旅客經送醫處理後已無大礙，目前皆已返團繼續既定行程。
觀光署指出，經查本案是旅客透過私人管道自行聯絡陸方相關單位，並非由旅行社主動聯繫；本團已依法投保旅行業責任保險（意外死亡500萬元、意外傷害醫療20萬元）。
觀光署強調，本署已請旅行社妥善照料旅客，並協助後續保險理賠事宜。
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