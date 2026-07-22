快訊

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣旅行團俄羅斯出車禍 觀光署：5人輕傷送醫處理已無大礙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

俄羅斯伊爾庫茨克州近日有一台灣旅遊團發生車禍，中國大陸國台辦發言人張晗於今於記者會上證實此事，目前受傷民眾狀況穩定。交通部觀光署表示，經了解，百合旅行社辦理的俄羅斯旅遊團於20日發生遊覽車擦撞事故，造成5名旅客受輕傷，送醫處理後已無大礙。

俄羅斯伊爾庫次克州（Irkutsk）近日有一台灣旅行團發生車禍，中國大陸駐伊爾庫次克總領館於深夜接獲求助訊息後，隨即協調當地醫療資源進行救援，並前往探視傷勢較重的傷者。國台辦發言人張晗今於記者會上證實此事，表示目前受傷民眾狀況穩定。

交通部觀光署說明，針對台灣旅遊團俄羅斯車禍釀成員受傷一案，經了解，本團為百合旅行社辦理的赴俄羅斯旅行團，於當地時間7月20日晚間發生遊覽車擦撞事故，造成車上5名旅客受輕傷，旅客經送醫處理後已無大礙，目前皆已返團繼續既定行程。

觀光署指出，經查本案是旅客透過私人管道自行聯絡陸方相關單位，並非由旅行社主動聯繫；本團已依法投保旅行業責任保險（意外死亡500萬元、意外傷害醫療20萬元）。

觀光署強調，本署已請旅行社妥善照料旅客，並協助後續保險理賠事宜。

俄羅斯 車禍 觀光署

延伸閱讀

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車追撞 含孕婦共2人受傷送醫

影／大客車迴轉未打方向燈擦撞巡邏警 新北警調閱監視器依法舉發

紐約州高速路疑廂型卡車擦撞 巴士翻覆至少10傷

伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

花蓮萬里溪堰塞湖溢流為何沒淹水也不用撤離？原因出爐了

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月監測後，今天清晨確認開始溢流，回顧堰塞湖形成以來，中央曾以最嚴格標準發布紅色警戒，預估最壞情況是下游低窪地區可能淹水30公分，多次緊急撤離居民。如今居民都已返家也沒淹水，原因就是壩體穩定、水流量不大，專家評估短期影響仍侷限河道範圍內。

準紅霞颱風最新路徑曝 周五外圍環流接近風浪增強 這時影響最劇烈

熱帶擾動92Ｗ目前位於關島西方海域，持續發展整合中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最快可能周五至周六增強為今年第12號颱風「紅霞」。受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。

準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

位在關島西方海域的熱帶擾動92W，已經在下午2時正式升格為熱帶性低氣壓TD13。氣象署預估最快明天深夜就會成颱，並通過台灣巴士海峽進入西南方海域，暴風圈觸陸機會較小，但周五深夜至周六整天，花東、恆春半島及高屏要留意有較大雨勢。

微風掰！新光接手北車商場周五15時後暫停營業 專家曝擔心2點

台北車站商場即將易主，周五經營權交接，新光將正式取代微風入主。為因應作業，台鐵宣布北車商場本周五只營業到下午3時，但外界擔心，日前傳出新光要求北車廠商撤櫃，周六恢復營業恐怕剩空城？專家表示，應不至於，但兩大問題必須先解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。