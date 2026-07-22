鋼琴女皇傳奇再臨 阿格麗希11月登台 女兒爆料傅聰竟是父母「牽線人」

睽違台灣25年、被譽為「鋼琴女皇」的阿根廷鋼琴家瑪莎．阿格麗希（Martha Argerich），即將於11月來台舉辦「阿格麗希音樂節在台灣」，在台北、高雄與屏東舉辦三場音樂會。新象下午舉辦記者會宣布此一重磅消息，票券將於24日開放新象之友優先購票，27日全面啟售。

1965年，24歲的阿格麗希勇奪華沙蕭邦國際音樂大賽首獎，成為第一位獲得蕭邦國際大賽首獎的女性鋼琴家，此一紀錄維持近半世紀。阿格麗希擁有狂放琴技與爆發力，19歲發行的首張錄音，至今仍被奉為樂史經典；她獨特的即興靈魂與對新秀的提攜，更為古典樂壇帶來深遠影響。阿格麗希被公認為橫跨20世紀、21世紀依然綻放才情洋溢、光芒四射的偉大鋼琴家，被樂壇譽為「鋼琴女皇」。

對阿格麗希來說，演奏音樂是一種「對話」而非「獨白」。「我喜歡在舞台上與朋友在一起，我不喜歡一個人獨自坐在那裡。」她更享受與其他音樂家在台上互動、對話與合奏的樂趣。因此她幾乎不辦獨奏會，喜歡與親友、不同世代的音樂家一起合作，她樂於即興回應其他音樂家的聲音與情感，認為這種火花與靈感碰撞才能帶給她真正的享受。

「阿格麗希音樂節在台灣」音樂會由阿格麗希領銜，匯聚不同世代、文化的音樂家。阿格麗希的女兒、擁有華裔血統的麗達．陳．阿格麗希與外孫大衛．陳．斯維爾德洛夫也將一同演出，為這場盛會增添代代傳承意義。此外還有林東赫、趙靜、魏靖儀等不同世代的音樂家一起演出。

麗達是阿格麗希與首任丈夫、華裔作曲家陳亮聲的女兒，其繼母是影星斯琴高娃。阿格麗希和鋼琴家傅聰曾傳出緋聞，麗達在宣告記者會上分享兩人的小故事。「傅聰不僅是一位傑出的鋼琴家，也是我母親的摯友。他們之間的友誼深厚且充滿趣味。」傅聰曾經開玩笑地向麗達表示:「為什麼我沒有和你母親結婚呢？」這個玩笑話顯示了他們之間的親密與幽默。她透露，傅聰也是讓父母相識的牽線人。

音樂會上麗達將和兒子、母親一起演奏。「我個人對於這次音樂會充滿期待，尤其是能夠與我的母親和兒子同台演出，這對我來說意義非凡。」身為音樂總監的她表示：「我們邀請到傑出的音樂家共同演出，目標是呈現充滿活力與創意的音樂體驗，讓每一場演出都成為值得珍惜的回憶。」

新象曾在2000年與2001年兩度邀得阿格麗希來台，2000年也是阿格麗希首度來台。新象藝術總監樊曼儂指出，疫情期間，新象創辦人許博允促成了阿格麗希與崑曲藝術家的合作，並將這場音樂會帶到德國漢堡。許博允當時邀請阿格麗希來台，成為兩人之間的的承諾。許博允於2023年過世前，仍叮囑新象要完成這一心願，「如今，長久的期待終於得以實現。」

「阿格麗希音樂節在台灣」 高雄、台北場7月 24 日（五）12:00至7月27日（一）11:59 開放新象之友優先購、7 月 27 日（一）12:00 起 全面啟售；購票請洽Opentix。 至於屏東場的「午後音樂會：阿格麗希與她的朋友們」售票時程、優惠方案及最新演出資訊，請以 #屏東藝遊PingtungPerformingArts Facebook 粉絲專頁公告為準。