點數變善款！全聯零錢捐攜手伊甸守護偏鄉兒少 率先捐百萬元拋磚引玉

全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會再度攜手伊甸基金會，推動第三季「愛‧從1開始－一塊陪伴，讓孩子安心長大」零錢捐公益活動，支持邁入20周年的「象圈工程計畫」，盼匯聚全民善意，為偏鄉及弱勢兒少打造更完整的陪伴與支持網絡。

全聯長期運用全台門市通路推廣零錢捐，讓消費者在日常購物中即可輕鬆行善。今年第二季零錢捐募款成果亮眼，累計突破630萬元，其中PX Pay愛心點數捐累積約140萬點（約14萬元），全支付捐款約37.3萬元，展現實體與數位公益並行的成效。

為號召更多民眾投入公益，全聯福利中心本季邀請Lulu黃路梓茵擔任公益大使，並率先捐出1,000萬點福利點數，等值新台幣100萬元，希望發揮拋磚引玉效果，號召更多社會大眾共同支持伊甸「象圈工程計畫」，協助偏鄉兒少獲得營養餐食、課後照顧、多元學習及心理支持等資源，陪伴孩子安心成長。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，每個孩子都值得被好好照顧，也需要持續且可靠的支持。基金會長期透過「愛心育苗計畫」推動助養與助學，2025年已陪伴近3萬名弱勢兒少穩定就學與成長，也看見許多孩子因此重拾自信與面對未來的勇氣。此次適逢伊甸「象圈工程計畫」推動20週年，雙方再次合作別具意義，期盼透過零錢捐凝聚更多社會善意，成為深耕在地服務的重要後盾。

即日起至9月30日，民眾可透過多元方式參與公益，包括在全台全聯及大全聯門市投入零錢、使用PX Pay愛心捐贈、捐出福利點數，或透過全支付App捐款，共同支持象圈工程計畫。此外，全支付也同步推出全新「捐款專區」，首波串聯40家公益團體，民眾可依不同公益主題快速選擇捐款對象，並可使用全點或國泰世華小樹點（信用卡）100%折抵善款，若持有全聯福利點，也可先兌換為全點後完成捐款，讓零錢、點數與數位支付都能化為守護弱勢兒少的力量，讓公益更便利，也讓愛心成為生活日常。

全聯福利中心、大全聯、全支付、全聯佩樺基金會與伊甸基金會共同響應「愛從1開始」零錢捐，支持「象圈工程計畫」，為偏鄉弱勢兒少挹注更多生活與學習資源。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），支持伊甸「象圈工程計畫」守護偏鄉弱勢兒少。圖／全聯福利中心提供