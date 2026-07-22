每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

腎臟病初期幾乎沒有症狀，常讓民眾錯失治療黃金期。台灣腎臟醫學會指出，國內平均每8位成人就有1人罹患慢性腎臟病，但早期患者高達96%不知道自己已經生病。腎臟科醫師呼籲，疾病防治不能等到功能惡化才處理，30歲以上民眾就應透過成人健檢了解腎臟健康，高風險族群更應每年接受「1+1」雙指標檢測，及早揪出腎病。

根據衛福部統計，「腎炎、腎病症候群及腎病變」已躍居國人十大死因第八位。為提升全民腎臟健康識能，台灣腎臟醫學會攜手國衛院、多個專科醫學會及「Hold腎衛教大使」江宏傑，共同推動eGFR（腎絲球過濾率）及UACR（尿液白蛋白／肌酸酐比值）雙指標檢測，希望民眾建立及早檢查、及早預防的觀念。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭表示，許多人提到腎臟病，就想到洗腎或腎衰竭，但真正重要的是把防線提前。「腎臟病防治的關鍵在於早發現、早檢測，第一步就是提升全民對腎臟健康的認識。」

政府近年持續將慢性病防治關口前移，國健署副署長林莉茹表示，自114年起已將成人預防保健篩檢年齡下修至30歲，協助民眾及早掌握三高及腎功能風險。

健保署長陳亮妤表示，國內透析發生率已連續三年下降，接受透析治療的五年存活率也優於美、加、日、韓等。健保署也擴大SGLT2抑制劑給付範圍，並推動初期慢性腎臟病照護方案，整合定期追蹤、衛教及治療，預估將有15.3萬名患者受惠，投入藥費約14.5億元。盡力推動慢性腎臟病早篩早治。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心主任許志成分析，全台約有8萬9551名透析患者，其中40至64歲族群占近四成，是人數最多的年齡層。2023年新發透析患者近半數合併糖尿病、逾八成患有高血壓，近六成同時合併三項以上慢性疾病，顯示腎病風險已明顯年輕化，與糖尿病、高血壓、高血脂及肥胖等慢性病息息相關。

台北市立萬芳醫院腎臟內科主任鄭仲益指出，40至64歲正值工作及家庭責任最重的階段，一旦腎功能惡化，不僅影響健康，也衝擊工作能力與生活品質。由於腎臟沒有痛覺神經，又具有高度代償能力，即使腎功能下降，初期幾乎毫無症狀，最容易被忽略，等到出現水腫、疲倦或食欲不振時，已錯過最佳治療時機。

依據KDIGO國際指引，eGFR可反映腎臟過濾功能，UACR能提早發現微量白蛋白尿，是早期腎損傷的重要指標，兩者搭配檢測，有助於掌握腎臟健康狀況，不是只看健檢有沒有「紅字」。除了糖尿病、高血壓、高血脂及肥胖者外，痛風、腎臟病家族史、曾有蛋白尿或血尿、吸菸，以及長期服用止痛藥、中草藥或來路不明藥物者，也是高風險族群，建議至少每年接受一次「1+1」雙指標檢測。

基層糖尿病學會理事長陳宏麟則指出，尿液檢查能更早發現腎臟受損，對於30至40歲的年輕族群，若有家族史或高風險因子，即使無症狀也建議主動至診所諮詢，透過簡單且負擔不大的篩檢，及早發現病徵，預防未來發展成洗腎或心血管疾病。

中華民國糖尿病學會監事洪乙仁指出，長期高血糖會造成腎絲球高壓及腎臟微血管損傷，因此糖尿病照護不應只追求血糖達標，更應同步管理血壓、血脂與腎功能，從單純「降血糖」進一步走向延緩腎功能惡化的整合管理。

糖尿病衛教學會秘書長李淳權認為，提升病友識能同樣重要，除了控制血糖，更應讓病友理解糖尿病與腎臟病的關聯，並建立「定期檢測、了解結果、主動詢問」的自我管理習慣。

中華民國心臟學會跨領域合作委員會委員張嘉修提醒，心臟與腎臟密切影響，臨床上應同步評估心腎風險，透過跨專科合作避免疾病相互惡化。

●「1+1 Hold 好腎」識能測驗

為提升全民腎臟健康識能，台灣腎臟醫學會邀請前桌球國手江宏傑擔任「Hold腎衛教大使」，共同推動eGFR及UACR「1+1」雙指標檢查，希望民眾及早預防。王柏芸／攝影