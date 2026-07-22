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萬里溪堰塞湖溢流 下游河道維持紅色警戒 西寶大橋夜間封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖溢流，由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖溢流，由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月後，農業部林業及自然保育署花蓮分署透過水位計的監測，昨天推估萬里溪堰塞湖可能於今天凌晨1時40分開始溢流；清晨5時30分以無人機空拍，確認堰塞湖確已蓄滿溢流。由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。

農業部萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組，依據堰塞湖水位監測資料及防災團隊專業意見研判，在目前天氣晴朗下堰塞湖水緩緩流出，雖然暫時還未發生壩體大規模下刷，不過比對清晨與近午影像畫面，可見溢流水體緩慢帶走壩體較細的砂石顆粒，引發更大的沖蝕下切效應，導致大量湖水瞬間流下，因此萬里溪下游河道仍維持紅色警戒管制，嚴禁人員機具進入。

而防災團隊根據目前堰塞湖蓄水量的一次性下移模擬，可能造成下游抬升的水位高度，並綜合與會陽明交大、成大及台大專家學者意見及橋梁管理單位的橋梁承受安全評估結果，認為即使堰塞湖發生最極端的一次性潰決，其水量不會達到鐵路橋、萬里溪橋與箭瑛大橋的一級警戒水位高度。

因此，指揮官季連成指示，在各橋梁派駐人員全天候守視的情況下，萬里溪橋、箭瑛大橋可恢復正常通行，鐵路橋則於每列車通過前5分鐘先確認河道水流狀況後始得通行；縣管西寶大橋考量橋面較低，風險較高，仍持續於夜間封閉禁行。

農業部表示，基於人員安全，目前萬里溪河道仍維持24小時紅色警戒管制，近日將密切觀察堰塞湖溢流狀況，以及是否因降雨、壩體沖刷或邊坡土石持續滑動改變現況。林保署將持續透過水位計、無人機空拍、衛星遙測及各項監測設備，結合專家團隊即時分析研判，及時調整警戒及管制措施。

農業部提醒，萬里溪河道目前嚴禁進入，民眾切勿擅闖，花蓮縣政府、鳳林鎮公所與萬榮鄉公所也將會持續巡查落實各項管制措施，維護民眾生命財產安全。

花蓮萬里溪堰塞湖溢流，由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖溢流，由於溪水下切壩體沖蝕，萬里溪河道仍維持紅色警戒，西寶大橋也於夜間封閉。圖／林保署花蓮分署提供

林業 花蓮 堰塞湖

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