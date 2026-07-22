回應高鐵延伸宜蘭案質疑 鐵道局：總經費3521億

台灣前進陣線質疑高鐵延伸宜蘭是逼近6000億元錢坑。鐵道局今天表示，總經費評估約3521.75億元，部分人士所稱數字，將不同性質的成本直接加總，與公共建設財務評估原則不相符。

高鐵延伸宜蘭案去年8月通過環評大會審查，待行政院核定，時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共組「台灣前進陣線」，今天在交通部大門口前召開記者會提出3點訴求。

3點訴求包括行政院與交通部應在核定前，以同一年度、物價基準、運量假設，公開高鐵、北宜直鐵、台鐵提速及其他可行組合方案的對照評估；一次揭露主體工程、用地取得、特定區公共設施、土方去化、地方配合款、融資利息、營運維修與追加預算風險的全生命週期帳本，並說明每一筆由中央、地方或開發收益負擔；以書面逐項公布監察院調查意見的改善內容、佐證文件與簽字負責者，缺口未公開說明前，不得把政治宣示當成核定依據。

時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書表示，高鐵延伸宜蘭案工程經費達新台幣3650億元，加計監察院調查報告所列30年營運成本約1735億元，若再納入台灣鐵路產業工會估算的30年台鐵票收影響580億元，總金額近6000億元，還未計算利息、物價上漲、追加工程、特定區內公共設施及其他外部成本，呼籲行政院公開預估經費。

交通部鐵道局透過訊息說明，高鐵延伸宜蘭計畫均依專業評估及法定程序辦理，總經費評估約3521.75億元。部分人士所稱近6000億元，是將不同性質的成本直接加總，與公共建設財務評估原則並不相符。

鐵道局指出，此計畫財務評估是依國發會「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫手冊」辦理，已將營運期間的收入與支出一併納入完整分析，評估結果顯示營運收入足以支應營運成本。

鐵道局指出，營運成本應與營運收入整體檢視，不應另行與工程建設經費加總計算為計畫總成本，將工程經費與營運成本重複累加，不符合公共建設財務評估方法，並易造成社會大眾誤解。