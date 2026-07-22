誠品24小時書店28日滿1萬天 台北松菸人流超越敦南

誠品在1999年推動24小時不打烊書店，自敦南、信義傳承到松菸店，將於今年7月28日滿1萬天。誠品表示，2026年上半年誠品松菸24小時書店來客人流已超越敦南，19歲以下青少年會員增幅更高達30%，居各年齡層之冠。

1999年起，誠品推動24小時不打烊書店，自敦南、信義傳承到松菸，將於今年7月28日凌晨迎來持續亮燈不打烊滿1萬天的里程碑。

面對Gen Z新世代的閱讀需求，誠品表示，希望以「最酷的書店」持續創新，陸續推出全台上千場各種主題策展、議題講座、LIVE音樂演出等藝文活動，根據2026年上半年統計，誠品松菸24小時書店來客人流已超越敦南，29歲以下會員人數與購書金額皆較去年同期成長20%，19歲以下青少年會員增幅更高達30%，居各年齡層之冠，松菸書店2026上半年營收也較去年同期成長10%。

誠品表示，書店24小時不打烊，其實來自一場「看不見的書店」徵稿活動中逾200名讀者的想望，在1999年、誠品成立10週年之際，敦南店成為首家「24小時不打烊書店」，獲TIME、CNN譽為亞洲最佳書店、全球最酷書店，也吸引英國衛報、美國紐約時報等國際媒體關注，使夜書店成為台灣最獨特的文化風景之一，希望再邁向下一個不打烊的1萬天。

誠品書店資深總監武慧芳表示，這不僅是誠品書店對閱讀的承諾，也是一座城市文化底蘊的展現。現在的世界充滿演算法及AI，大家都在追求速度、虛擬的交流，誠品書店將守護這盞閱讀不滅的燈，期許24小時書店是一個能讓人與人連結、既能安靜緩慢又可熱鬧多彩的溫暖空間。

誠品表示，誠品松菸接棒24小時書店以來，書量擴增已達25萬冊超越敦南，因年輕讀者增加，松菸24小時書店的閱讀樣貌也有新的變化，19歲以下讀者大量接觸人文哲學與歷史，閱讀成長10%最顯著；20至29歲讀者則轉向文學創作與3C生活。整體來看，文學、人文書籍銷售占比仍高居松菸書店前兩名，圖像閱讀則大幅成長擠進前5名。

在誠品夜書店服務近25年的副店長羅子威，作息也與眾不同，晚上7時30分是他的「起床時間」，簡單吃過「早餐」後，晚間10點到店上班，凌晨2時左右則是「午餐」時間。

他形容，敦南帶有一種未經雕琢的青春與浪漫、信義是城市不夜城的延伸，松菸24小時書店汲取敦南的溫潤與信義的氣度，打破傳統夜書店封閉式的空間感，「讀者可以看見晨昏、雨景、靜謐的古蹟、台北101與大巨蛋，也能感受到時間與光線的變化以及園區生氣盎然的綠意」。