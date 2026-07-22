快訊

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

颱風天熟悉的身影！「氣象將軍」備受愛戴 從空軍少將變身王牌氣象主播

誠品24小時書店28日滿1萬天 台北松菸人流超越敦南

中央社／ 台北22日電

誠品在1999年推動24小時不打烊書店，自敦南、信義傳承到松菸店，將於今年7月28日滿1萬天。誠品表示，2026年上半年誠品松菸24小時書店來客人流已超越敦南，19歲以下青少年會員增幅更高達30%，居各年齡層之冠。

1999年起，誠品推動24小時不打烊書店，自敦南、信義傳承到松菸，將於今年7月28日凌晨迎來持續亮燈不打烊滿1萬天的里程碑。

面對Gen Z新世代的閱讀需求，誠品表示，希望以「最酷的書店」持續創新，陸續推出全台上千場各種主題策展、議題講座、LIVE音樂演出等藝文活動，根據2026年上半年統計，誠品松菸24小時書店來客人流已超越敦南，29歲以下會員人數與購書金額皆較去年同期成長20%，19歲以下青少年會員增幅更高達30%，居各年齡層之冠，松菸書店2026上半年營收也較去年同期成長10%。

誠品表示，書店24小時不打烊，其實來自一場「看不見的書店」徵稿活動中逾200名讀者的想望，在1999年、誠品成立10週年之際，敦南店成為首家「24小時不打烊書店」，獲TIME、CNN譽為亞洲最佳書店、全球最酷書店，也吸引英國衛報、美國紐約時報等國際媒體關注，使夜書店成為台灣最獨特的文化風景之一，希望再邁向下一個不打烊的1萬天。

誠品書店資深總監武慧芳表示，這不僅是誠品書店對閱讀的承諾，也是一座城市文化底蘊的展現。現在的世界充滿演算法及AI，大家都在追求速度、虛擬的交流，誠品書店將守護這盞閱讀不滅的燈，期許24小時書店是一個能讓人與人連結、既能安靜緩慢又可熱鬧多彩的溫暖空間。

誠品表示，誠品松菸接棒24小時書店以來，書量擴增已達25萬冊超越敦南，因年輕讀者增加，松菸24小時書店的閱讀樣貌也有新的變化，19歲以下讀者大量接觸人文哲學與歷史，閱讀成長10%最顯著；20至29歲讀者則轉向文學創作與3C生活。整體來看，文學、人文書籍銷售占比仍高居松菸書店前兩名，圖像閱讀則大幅成長擠進前5名。

在誠品夜書店服務近25年的副店長羅子威，作息也與眾不同，晚上7時30分是他的「起床時間」，簡單吃過「早餐」後，晚間10點到店上班，凌晨2時左右則是「午餐」時間。

他形容，敦南帶有一種未經雕琢的青春與浪漫、信義是城市不夜城的延伸，松菸24小時書店汲取敦南的溫潤與信義的氣度，打破傳統夜書店封閉式的空間感，「讀者可以看見晨昏、雨景、靜謐的古蹟、台北101與大巨蛋，也能感受到時間與光線的變化以及園區生氣盎然的綠意」。

誠品

延伸閱讀

韓星強碰頭 李帝勳陪DREAM PLAZA慶生、2PM張祐榮現身微風南山之夜

留英碩士開價月薪15萬當陪讀！24小時待命「從英文到生活全包」…超狂履歷掀熱議

盛浩偉／一代高中生心中的文學樣貌：九屆台積電青年學生文學獎「高中生最愛十大好書」統計結果觀察

躺平賺錢？年輕情侶每周花4小時管理副業 年賺百萬財富自由

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

花蓮萬里溪堰塞湖溢流為何沒淹水也不用撤離？原因出爐了

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月監測後，今天清晨確認開始溢流，回顧堰塞湖形成以來，中央曾以最嚴格標準發布紅色警戒，預估最壞情況是下游低窪地區可能淹水30公分，多次緊急撤離居民。如今居民都已返家也沒淹水，原因就是壩體穩定、水流量不大，專家評估短期影響仍侷限河道範圍內。

準紅霞颱風最新路徑曝 周五外圍環流接近風浪增強 這時影響最劇烈

熱帶擾動92Ｗ目前位於關島西方海域，持續發展整合中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最快可能周五至周六增強為今年第12號颱風「紅霞」。受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。

準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

位在關島西方海域的熱帶擾動92W，已經在下午2時正式升格為熱帶性低氣壓TD13。氣象署預估最快明天深夜就會成颱，並通過台灣巴士海峽進入西南方海域，暴風圈觸陸機會較小，但周五深夜至周六整天，花東、恆春半島及高屏要留意有較大雨勢。

微風掰！新光接手北車商場周五15時後暫停營業 專家曝擔心2點

台北車站商場即將易主，周五經營權交接，新光將正式取代微風入主。為因應作業，台鐵宣布北車商場本周五只營業到下午3時，但外界擔心，日前傳出新光要求北車廠商撤櫃，周六恢復營業恐怕剩空城？專家表示，應不至於，但兩大問題必須先解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。