看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

在台灣健保制度下，看醫生早已是許多人生活的一部分，不少民眾身體一有不舒服就會到診所或醫院報到，而部分長輩更因就醫方便，幾乎把診所當成日常會去「坐坐」的地方。不過，腎臟科醫師陳俊吉近日在臉書發文提醒，頻繁更換醫師、四處求診未必代表照顧更完善，反而可能讓病情變得更加複雜，甚至增加健康風險，直言「醫師看得愈多，身體愈差、死得愈快」，引發外界對「多重就醫」現象的討論。

陳俊吉指出，醫界對於「多重用藥（Polypharmacy）」已有不少研究，通常是指同時服用5種以上藥物，已知可能提高藥物交互作用、副作用及重複用藥等風險；至於「多重就醫（Polydoctoring）」則屬較新的概念，與俗稱的「Doctor shopping」相近，目前相關研究仍不多，但他認為，台灣因健保就醫便利，這類情況相當普遍，尤其高齡族群更為明顯。隨著人口老化，多位醫師同時照護同一名病人的情況愈來愈常見，也讓醫療整合面臨挑戰。

他進一步表示，多重就醫最大的問題，不只是增加多重用藥或重複開藥的機率，更可能出現醫療責任分散、缺乏整體規畫的情形，形成俗稱「三個和尚沒水喝」的狀況。每位醫師都只處理自己負責的部分，卻沒有一位能全面掌握病人的健康狀況，導致重要問題可能被忽略，病人與家屬也容易在不同科別間反覆奔波，卻始終找不到真正的解決方向。

陳俊吉也分享門診案例，一名因腎功能異常前來求診的長者，檢視病歷後發現，每天服用超過15種藥物，同時存在多項仍持續治療中的健康問題，包括嚴重皮膚病變、血糖控制不穩、貧血及意識混亂等，相較之下，腎功能變化反而只是眾多問題之一。他向家屬建議，若希望改善目前狀況，應盡快建立固定且信任的主治醫師或家庭醫師，由單一窗口整合病情與治療方向，而不是持續在不同醫療院所之間來回就診，才能降低治療重複與資訊分散的風險。

台灣人真的特別愛看醫生嗎？曾有網友觀察到一個有趣現象，明明別人進診間一待就是20分鐘，自己卻不到30秒就看完。本站曾報導，一名網友發文表示，每次看診幾乎都是「秒結束」，讓她忍不住好奇背後原因。有網友認為看診時間長短通常與病情複雜程度有關，也有人笑稱，部分長輩除了看病，也會順便和醫師聊聊天。

對此，ICU醫師陳志金分析，若屬回診追蹤、病情相對單純，加上病人能清楚描述症狀、掌握自身狀況，並且理解醫囑，診療流程自然會更有效率，因此看診速度快，不代表醫師看得不仔細，反而可能是醫病雙方溝通順暢、彼此配合良好的結果。