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台76線延伸工程全線合龍 陳世凱：年底通車可望串聯中彰快速路網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部長陳世凱22日率公路局長林福山等人，見證「東西向快速公路台76線西湖至瓦磘路段新建工程」最後一跨橋梁（WU4）完成混凝土澆置，象徵台76線延伸工程全線正式合龍，工程進入最後階段，朝今年底通車目標邁進。

陳世凱表示，台76線延伸工程歷經20多年推動，今日完成全線合龍，是工程建設的重要里程碑。該計畫自103年起由時任立法委員魏明谷積極推動，107年經時任行政院長、現任總統賴清德核定，在中央、地方及工程團隊共同努力下，終於進入完工倒數階段，期盼工程如期如質完成，預計今年11月提供彰化西南地區更完整的快速公路運輸服務。

台76線延伸工程全長約20.8公里，總經費約195.5億元，完工後將串聯台61線、國道1號及國道3號，形成更完整的區域交通網絡，同時連結中科二林基地、二林精密機械產業園區等重要產業聚落，提升物流運輸效率與地方產業競爭力。

林福山指出，第4標工程今日完成合龍後，後續將進行橋面鋪設、交通安全設施及相關附屬工程，預計115年10月底前達到通車條件，並規劃於正式通車前舉辦路跑及自行車活動，讓民眾提前體驗新建道路。

他表示，台76線第3標及第4標屬高架橋路段，橋下空間將規劃自行車道，並融入公共藝術設計，打造兼具交通運輸、景觀美化及休憩功能的公共空間。

公路局表示，台76線全線通車後，從台61線芳苑交流道前往國道3號草屯端，行車時間可由目前約55分鐘縮短至35分鐘，節省約20分鐘車程；同時可有效分散縣道148號及台19線交通流量，降低地方道路負荷，提升沿線居民通行安全與便利性。

陳世凱與林福山也感謝施工團隊長期投入，強調後續工程將持續秉持「安全第一、品質至上」原則，確保工程如期如質完成，進一步完善中部地區快速道路路網，帶動區域發展。

交通部長 陳世凱

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