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國人近視、散光比例居高不下 新一代微創視力矯正不用雷射

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國人近視、散光的比例居高不下，醫師表示，透過科技與精準個人客製化能獲得視力矯正改善；示意圖。圖／123RF
國人近視、散光的比例居高不下，醫師表示，透過科技與精準個人客製化能獲得視力矯正改善；示意圖。圖／123RF

暑假旅遊旺季來臨，不少人安排潛水、游泳、登山等戶外活動，但對中高度近視患者來說，常面臨鏡片厚重、眼鏡起霧、隱形眼鏡乾澀甚至脫落的困擾，尤其在水下、低溫或海外等特殊環境，更可能危及人身安全。眼科醫師指出，除了近視雷射手術外，近年植入式隱形眼鏡逐漸成為中高度近視患者另一項視力矯正選擇。

根據國民健康調查，國內12歲以上民眾逾八成有視力困擾，其中近視及散光占相當高比例。大學眼科總院長王俊琪表示，民眾愈來愈重視眼鏡配戴的品質與長期安全性，近年門診發現，許多人除了希望擺脫眼鏡，更希望保留眼睛原有條件，因此採用「加法矯正」概念的矯正方式逐漸受到重視。

王俊琪指出，這項技術不需切削角膜，而是在眼內植入特殊鏡片，保留原有角膜結構，提供中高度近視患者另一種治療選擇。目前的專利膠原蛋白鏡片主要適用於近視300至2000度、散光400度以下患者，尤其適合角膜厚度不足、不適合接受雷射手術，或希望保留角膜完整結構的族群。

王俊琪強調，每位患者眼睛條件不同，是否適合植入眼內鏡片，仍須經由眼科醫師詳細檢查後才能決定。美國食品藥物管理局（FDA）今年已將專利膠原蛋白鏡片適用年齡上限由45歲放寬至60歲，代表中壯年族群未來也有更多視力矯正選擇。

近視超過1000度的余小姐，合併高度散光，長期從事潛水教學、水下攝影、珊瑚礁調查及極地探險，戴眼鏡是工作上的最大困擾。去年赴南極時，第一天就撞到玻璃門導致眼鏡損壞，在海外難以重新配鏡，飽受低溫環境眼鏡起霧及隱形眼鏡乾澀之苦。返國後接受評估，選擇植入專利膠原蛋白鏡片，術後起床不必再摸索眼鏡，外出可直接配戴太陽眼鏡，工作更加便利。

王俊琪提醒，民眾評估植入式隱形眼鏡時，應重視產品本身是否具備完整安全實證，包括材質、生物相容性、主管機關核准及臨床使用經驗等。而鏡片的「可逆、可取出」特性，未來若因白內障等因素需要其他眼部治療，仍可將鏡片完整取出。

隱形眼鏡 FDA

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