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全國失智人口近40萬 失智症協會開啟「失智症基本法」修法連署凝共識

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
失智症協會積極推動「失智症基本法」立法，以鞏固失智相關政策，並開啟連署活動，凝聚關鍵力量推動立法。圖／翻攝失智症協會網頁
失智症協會積極推動「失智症基本法」立法，以鞏固失智相關政策，並開啟連署活動，凝聚關鍵力量推動立法。圖／翻攝失智症協會網頁

衛福部統計，國內65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，逼近約40萬人。為讓失智者獲得更好的對待，及失智相關政策可以制定、落實，失智症協會積極推動「失智症基本法」立法，鞏固失智相關政策，以利及早推動失智症防治、照護、權益保障等，並推展失智者及一般民眾的共生社會，即日起開啟「失智症基本法」連署活動，凝聚關鍵力量推動立法。

失智症協會理事長徐文俊說，失智症不分男女、性別、教育程度及經濟水平，任何人都可能遇到，包括年輕族群、失智症家屬等，依衛福部統計，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，但輕度認知障礙盛行率為失智症2倍，也就是說，65歲以上長者高達四分之一都有失智相關症狀。

失智症不同於糖尿病、高血壓，影響的是全民及社會。徐文俊說，失智症影響層面非常寬廣，存在許多非醫療需求，不同於一般慢性病，如失智者走失需要警政單位協尋，若遭盜詐騙則需要金融單位介入等，政府須加以重視，但目前行政院態度被動，一直主張已有「老人福利法」、「身心障礙者權利保護法」、「長照法」等可以協助，但「失智症基本法」為全民所需，行政院應積極立法。

「台灣長者失智問題愈來愈嚴重，必須用單獨法規予以協助。」徐文俊說，「失智症基本法」要求擬定失智政策時，應參酌家屬及失智者意見，及時給予患者及家屬協助，且主觀機關層級應高於衛福部，目前由行政院長照推動小組負責，以達到照顧失智者的效果，

徐文俊期盼，透過連署讓更多人了解「失智症基本法」是全民都需要的法規，建立失智症的正確認知，以正確對待的方式對待失智患者。舉例來說，失智症的高難度照顧階段，是在長輩身體還沒有失能的時候，可能因為遊走、合併很多精神行為症狀，造成家人的困擾，甚至產生糾紛等，這些都必須跳出長照思維進行處理。

失智症協會秘書長陳筠靜說，「失智症基本法」在專家學者、民間組織等都有相關討論，現已於立法院進行立法工作，除協會所提出的立法草案外，於社福及衛環委員會的委員共提出15個版本草案，希望透過連署活動，讓更多的人知道目前立法的進度，可以擴大討論，並加速審議的進程，連署活動自昨晚開始，目前不到24小時，初步已有近千人連署，希望人數持續增加。

「超高齡社會下，失智的議題需要面對。」陳筠靜說，「失智症基本法」立法是鞏固失智相關政策，以利及早推動失智相關的作為，包括失智症防治、照護、權益保障等，推展失智者及一般民眾的共生社會。

陳筠靜指出，協會也將於8月1日舉行記者會，屆時會有重量級專家、學者，以及病人、病人家屬等代表，共同倡議及發表心聲，目前名單仍在彙整，暫不對外公布，待記者會前對外說明。

衛福部 失智症

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