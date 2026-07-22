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「食安法」已授權中央統籌食安事件 王育敏：為卸責攻擊地方令人心寒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委王育敏今天點出，現行「食安法」第2條之1，已賦予中央很高權限，即使不修法也可執行，食安事件中央完全有指揮、監督責任。記者曾學仁／攝影
立委王育敏今天點出，現行「食安法」第2條之1，已賦予中央很高權限，即使不修法也可執行，食安事件中央完全有指揮、監督責任。記者曾學仁／攝影

衛福部長石崇良日前提出，為統一事權、民眾混淆，要修「食安法」授權中央在重大食安事件時成立指揮中心。對此，立委王育敏今天點出，現行「食安法」第2條之1，已賦予中央很高權限，即使不修法也可執行，食安事件中央完全有指揮、監督責任，地方是照中央指示執行食品下架及執行稽查等情況，何況中央還有專案稽查機制，各界不必轉而攻擊地方。

行政院昨邀各部會及六都首長討論「食安法」修法。王育敏說，昨天會議中地方首長到場才發現，衛福部與行政院其他部會間，根本還沒談妥修法內容，就匆忙找來六都市場，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕認為這種討論方式沒有效率，於是先行離開，不知為何衛福部不事先整合版本，再來與地方核對，反而是「匆忙找地方首長來背書？」

王育敏指出，「食安法」第2條之1及第4條，在2014年修法時，罕見納入指定行政院長擔任食安會報召集人機制，這表示民眾重視食安事件，而該法還要求重大食安風暴，應舉行臨時會議，因此食安議題「不該一直說是地方責任，而需一條鞭、跨部會」，讓有權力的中央負責統籌，衛福部若要把法規寫得更清楚他並不反對，但現行「食安法」已賦予中央很高權限，並非沒寫就不能做。

「過去重大食安事件，哪一次不是中央擔起來，一條鞭要求各縣市因應。」王育敏指出，食安風暴不會侷限於單一縣市，就像本次中聯油脂下游產品，不論本島、離島均受波及，這就是為何要給食藥署很多預算、要在行政院設食安辦，如今中央為了卸責，拼命攻擊地方政府，「我若是地方政府食安單位人員，真的會心寒無比。」

王育敏指出，「食安法」修法不該再區分黨派，別有中央、地方之分，針對本次業者責任，強化他率機制。衛福部長石崇良回應，昨天修法討論中，中央、地方對中大食安事件由中央成立指揮中心一事，已形成共識。

食安 王育敏 中央

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