9成慢性腎病患者不自知 籲每年接受雙指標檢測

台灣慢性腎病盛行率約1成，但因早期幾無症狀，逾9成患者罹病卻不自知。醫師提醒，高風險族群每年至少接受1次1+1雙指標檢測，及早掌握腎臟風險。

台灣腎臟醫學會今天舉行「1+1 Hold好腎」全民識能啟動記者會，攜手Hold腎衛教大使江宏傑、國家衛生研究院及多個專科學會共同呼籲30歲以上族群透過健檢瞭解腎健康；「腎利人生」網站，也推動腎健康識能，透過測驗來認識腎健康。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭表示，台灣被稱為洗腎王國，慢性腎臟病盛行率約10%到12%，但大部分人都不知道自己有腎臟病，高危險族群更要小心；腎病防治關鍵在於早發現、早檢測，如能早期介入，預後會比較好，也能延後洗腎時間點。

衛生福利部國民健康署副署長林莉茹提到，腎臟病是國人10大死因之一，國健署從114年開始，將成人免費健檢年齡下修到30歲，並加碼提供腎病衛教指導，協助民眾及早辨識三高和腎功能等風險。

國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心主任許志成說明，腎臟病不是老人的權利，雖然高齡者透析盛行率較高，但40至64歲卻是透析盛行人口中占比最大的族群；腎功能不佳經常是多重慢性病長期累積的成果，如高血壓、糖尿病等，特別是約每3位年輕型糖尿病患就有1位腎病變，關注腎健康應從年輕時的生活形態做起。

台北市萬芳醫院腎臟內科主任鄭仲益指出，台灣平均每8人就有1人罹慢性腎臟病，腎臟是沉默器官，沒有痛覺神經，早期幾乎無症狀，等出現症狀時，腎功能已受損，96%早期腎病患者罹病卻不自知，定期健檢是唯一能提早發現的方法。

鄭仲益提醒，要瞭解自己是否有腎臟病，可透過抽血和驗尿，腎病的高危險族群更應每年接受至少1次1+1雙指標「eGFR（腎絲球過濾率）+UACR（尿液白蛋白/肌酸酐比值」檢查，及早掌握腎臟風險。

Hold腎衛教大使江宏傑分享，自己以往認為只有高齡族群才需要關注腎臟健康，現在才知道年輕族群也不能忽視，尤其早期腎病幾乎沒有症狀，不易發現，因此定期健檢就很重要，他也號召大家一起挑戰腎臟健康識能，瞭解腎健康知識。