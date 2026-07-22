小兒膽管囊腫似體內大氣球 醫：應早切除長期追蹤

黃疸不退、反覆腹痛，可能不是小毛病。醫師提醒，小兒膽管囊腫似將膨大氣球留在體內，如一顆定時炸彈，甚至惡性風險約為7.5%至30%，應儘速就醫確診，及早手術、長期追蹤。

三軍總醫院小兒外科醫師陳鈺仁今天在記者會說明小兒膽管囊腫，這是一種罕見的先天性膽道囊狀擴張，好發於亞洲族群，女性發病率為男性的4倍。膽管囊腫的確切病因尚未完全明瞭，但目前認為與胰膽管異常匯合有關，導致胰液逆流至膽道系統，引起膽道擴張。

陳鈺仁表示，80%膽管囊腫會在10歲以前被診斷出來，小兒膽管囊腫的整體惡性風險約為7.5%至30%，但兒童期的惡性機率極低、小於1%，隨年齡顯著增加。不同年齡層表現出來的症狀大不相同，新生兒、嬰兒可能黃疸遲遲不退、大便顏色不對、肚子摸到腫塊。

至於年齡較大的孩子，如幼兒及學童會出現反覆肚子痛、伴隨發燒或嘔吐。陳鈺仁指出，經典的「腹痛、黃疸、右上腹腫塊」三聯症，其實很少同時出現，一旦確診後，就一定要及早接受手術，因為這個「膨大的氣球」留在體內，就像一顆定時炸彈，膽汁滯留易引發嚴重發炎、結石、甚至肝硬化。

陳鈺仁表示，膽管囊腫治療方式為完全切除囊腫並重建膽道腸道通路，以降低長期併發症風險，包括膽管炎、胰臟炎及惡性變化。手術後預後良好，5年總存活率達95.5%。然而，即使完全切除囊腫後，患者發生膽道惡性腫瘤的風險仍略高於一般人群，因此需要長期追蹤。

陳鈺仁分享曾收治一名1歲女童因腹脹、反覆嘔吐、食慾不振及黃疸持續約3天，由家長帶至三軍總醫院就醫。經小兒外科團隊安排超音波及影像檢查後，確診為先天性膽管囊腫，隨即接受微創手術，傷口僅留下數個約3毫米的小切口，一個月後回診恢復情形良好。

陳鈺仁指出，相較於傳統開腹手術，腹腔鏡微創手術時間可能較長，但可明顯降低傷口感染率、減少術後疼痛及肌肉骨骼併發症，同時具有傷口小、美觀、恢復速度快等優勢，讓孩子能更早恢復日常生活。研究顯示，無論死亡率或疾病復發率，與傳統手術並無顯著差異。