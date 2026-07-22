民間自辦職場霸凌調查課程 勞部：不納入人才庫

因應職場霸凌專章上路，許多民間單位自行開設職場霸凌調查人才課程。勞動部今天提醒，不是由勞動部或地方主管機關等辦理的培訓課程，無法納入勞動部職場霸凌調查人才資料庫。

勞動部修正職業安全衛生法，並增訂職場霸凌防治專章正式上路，法規明定，當事業單位收到職場霸凌申訴案，如果符合受理要件就必須依法通報勞動部登錄系統，並啟動客觀、公正的調查程序。

為了讓企業在進行職場調查時能遴選合適的調查專家，勞動部建置職場霸凌調查專業人才資料庫，符合培訓資格者都必須經過6小時或12小時的培訓課程，才可以納入調查人才庫，提供企業遴選。

不過，隨著職場霸凌專章上路，坊間有許多單位自行開設職場霸凌調查專業人才培訓課程。勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組長張國明今天提醒，勞動部目前沒有授權民間單位辦理職場霸凌調查專業人士收費培訓課程，相關的課程時數不會採認也無法納入職場霸凌調查人才資料庫。

張國明指出，職場霸凌調查專業人士培訓及專業人才資料庫建置要點規定，職場霸凌調查知能培訓課程是由勞動部或地方主管機關辦理，調查專業人士參加培訓課程並取得完訓證明者，才能由勞動部納入職場霸凌調查專業人才資料庫。

張國明說，職安署目前是委託財團法人職業災害預防及重建中心辦理相關培訓課程，經費由勞動部支應，也未向參訓學員收取費用，只要不是由勞動部或地方主管機關辦理，或不是經職安署委託或合作辦理課程，其完訓證明、學習時數或相關證書，都不得作為採認培訓時數或納入人才資料庫依據。

張國明提醒，民眾如果要參加職場霸凌調查專業人士培訓課程，請以勞動部、職安署或地方主管機關正式公告或通知課程資訊為準，報名前務請確認相關資訊。