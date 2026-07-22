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巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

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準紅霞颱風最快明深夜生成 有機會同步發海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
準紅霞最快明天深夜就會生成。圖／氣象署提供
準紅霞最快明天深夜就會生成。圖／氣象署提供

位在關島西方海域的熱帶擾動92W，已經在下午2時正式升格為熱帶性低氣壓TD13。氣象署預估最快明天深夜就會成颱，並通過台灣巴士海峽進入西南方海域，暴風圈觸陸機會較小，但周五深夜至周六整天，花東、恆春半島及高屏要留遺有較大雨勢。

巴威才剛走一個多禮拜，這周又有颱風要來攪局。準紅霞下午2時生成為TD13，最快將於明天深夜成颱，且於有機會於成颱後就發佈海上颱風警報。不過目前預估暴風圈觸陸機率低，發布陸警的可能性也不高。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，TD13預估路徑相較昨日更往北修，也就是更靠近台灣，但最新一報北修情形已有趨緩，目前仍以通過台灣海峽南部到東沙島海面機率較大。準紅霞將以輕颱之姿，預估周五深夜至周六最接近台灣，屆時也將是颱風外圍環流影響最劇烈的時間。

鄭傑仁指出周五由於颱風接近改吹東風、東南風，因此花東地區、恆春半島可能有局部大雨或豪雨。周六颱風來到台灣西南方海面，轉吹偏南風，因此南部地區尤其高屏可能有局部大雨。北部地區受外圍環流影響，大台北地區、東北部等迎風面及各山區，也有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署 關島 颱風

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