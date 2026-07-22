觀光研訓院揭牌！卓榮泰盼創觀光之光 董座露透4大優先任務

賴清德總統盼達2030年觀光兆元產業目標，行政院也將其列為國家13項戰略產業之一。今天台灣觀光研訓院舉辦揭牌儀式，行政院長卓榮泰表示，盼研訓院成為下個工研院，如同打造台積電，再創下個台灣之光；研訓院董事長沈方正說，揭牌後優先執行4大首要功課，落實「部部有觀光、全民挺觀光」。

觀光研訓院編制包含董事會15人、監察人5人、院長、副院長及所屬同仁，地點選於台北市松山區復興北路337號12樓。今天舉辦揭牌儀，由行政院長卓榮泰率發言人李慧芝、交通部長陳世凱、文化部長李遠、觀光署長陳玉秀親臨揭牌，並與立法委員洪孟楷、立法委員張雅琳及近百位中央、地方及觀光產業代表齊聚，共同見證此一重要里程碑。

行政院長卓榮泰說，今日研訓院的揭牌，標誌著談灣觀光治理正式邁向制度化、專業化與國際化。多年前政府設置工研院，其創造台灣奇蹟，像是台積電成為台灣之光，盼研訓院也能如工研院般，創造另一個觀光奇蹟。

交通部長陳世凱指出，台灣觀光的發展，除關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，並強化數據治理。未來交通部與觀光署將成為研訓院最堅實的後盾，期許研訓院以高度的專業性及前瞻性，提供即時的動態數據分析與產業發展情報，並掌握國際趨勢，協力政府與產業持續升級。

研訓院董事長沈方正表示，他在觀光產業服務40多年，深刻感受到觀光不僅是景點或一趟旅遊，而是要把台灣從交通、文化、飲食、互動等串連成旅遊體驗，觀光也不只是旅次，還包含產值、涉及國際交流，成為讓世界看到台灣的窗口。

沈方正指出，研訓院今天揭牌後有4大首要功課。第一，要聽得懂政府的政策方心、地方政府觀光番展的環境生活課題、觀光產業轉型需求、國際旅客期待的需求。

第二，將過去推廣景點的方式改為在地體驗，台灣有很多風貌及重要資產，但資產不會自動變成競爭力，需要透過完整的設計、服務，才能常為旅人專門前來、一來再來、向世界推薦的地方。

第三，成為熱情好客且有競爭力的國家，台灣光有熱情不夠，要將服務化為經濟的專業能力，因此研訓運將人才培育作為重要任務，要讓台灣人才全面轉型。

第四，落實「部部有觀光、全民挺觀光」，今天各部會參與揭牌儀式就是很好的宣示，而研訓院要做的是，將台灣的景點、活動、表演、展覽等納入觀光，讓旅遊轉型為有深度的內容讓旅人體驗，才能變成台灣的能量及資產。

研訓院長楊勝評表示，首波研究將聚焦台灣觀光的中長期發展與國際市場布局，包含2040國家觀光發展藍圖、台灣觀光形象與品牌構成元素、目標市場布局及台式服務核心競爭力等重要課題，為台灣觀光下一階段發展建立更完整的知識基礎與政策視野。

此外，研訓院也將投⼊觀光產業永續發展藍圖、觀光活動經濟效益評估、⼊境動態數據研究等，並推動在地導覽⼈員培訓認證及觀光專業⼈⼒數位認證建置，促使研究成果進⼀步轉化為政策研擬、地⽅發展、產業升級與⼈才培育所需的專業依據及⾏動⽅案。

在國際合作方面，楊勝評指出，研訓院將持續擴大與國際觀光組織、智庫及研究機構的交流，並規劃於2027年舉辦國際研討會，建構台灣與全球觀光專業社群對話的平台。透過國際趨勢觀測、研究交流與合作網絡，提升台灣參與全球觀光議題及提出專業觀點的能力。