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觀光研訓院今揭牌 卓榮泰：千萬國際客目標務必達成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣觀光研訓院今揭牌，行政院長卓榮泰致詞時表示，賴清德總統要求，交通部務必要達成千萬國際客目標。記者曾原信／攝影
台灣觀光研訓院今揭牌，行政院長卓榮泰致詞時表示，賴清德總統要求，交通部務必要達成千萬國際客目標。記者曾原信／攝影

賴清德總統盼達2030年觀光兆元產業目標，行政院也將其列為國家13項戰略產業之一。今天台灣觀光研訓院舉辦揭牌儀式，行政院長卓榮泰表示，盼研訓院成為下個工研院，如同打造台積電，再創下個台灣之光，並要求交通部「務必達到千萬人次」。

行政院長卓榮泰表示，為落實賴總統「國家希望工程」國政願景，延續「觀光立國」目標，政府將全力衝刺2030年觀光兆元產業目標。行政院已將「觀光兆元產業」列為國家「十三項戰略產業」之一，提升至與高科技產業同等重要的戰略位階。

卓榮泰提及，今日研訓院的揭牌，標誌著談灣觀光治理正式邁向制度化、專業化與國際化。多年前政府設置工研院，其創造台灣奇蹟，像是台積電成為台灣之光，盼研訓院也能如工研院般，創造另一個觀光奇蹟。

卓榮泰指出，去年來台國際客達850萬人次，相較疫前人數增加許多，但賴清德總統前天才要求，千萬拜託交通部，「務必達到（來台國際客）千萬人次目標」。據統計來台國際客，東北亞占30％、東南亞30％、港澳大陸20％、歐美紐澳20％，顯示台灣已脫離單一市場路線，朝多元市場發展。

然而，來台旅客增加，我國出境旅客人數卻更多達1890萬人次，相較來台國際客多1000萬人次，因此台灣很嘔很大的空間及資源可發展、吸引更多國際客。

卓榮泰說，觀光除了景點也涉及交通，政府將「雙鐵雙核心」的國家未來發展重要目標，未來「4個90分鐘」的台安鐵道新計畫，台北至高雄90分鐘、高雄至台東90分鐘、台東至花蓮90分鐘、花蓮至台北90分鐘，台灣鐵道建設更有效率，也能帶動觀光產業。

至於如何讓台灣觀光發揚光大，卓榮泰指出，觀光進入全新時代，不只是單點觀光，重要的是觀光景點的串連，包含交通、景點、文化、購物，還有會展經濟，由台灣舉辦大型國際會展吸引更多國際觀光客來台，參加國際會議的同時也可觀光。

第二，發展演唱會經濟，透過舉辦大型國際演唱會吸引更多國際客；此外，去年9月掛牌的運動部也要發揮其功能，盼運動部舉辦大型國際賽事，吸引國際運動明星來台，透過運動發展台灣觀光產業，這些都是未來要注入台灣觀光活水的部分。

另外，卓榮泰也說，美食、動漫、登山、釣魚等活動都是多元觀光產業的部分，台灣均具備上述條件，交通部編列100億推動「北迴之巔、微笑南灣」計畫，國內景點也要加強，要把太魯閣還給花東，以及透過政府提供的旅遊補助，提高國人生活品質，此外，過去台灣以農立國，現在以晶片為名，未來要以觀光立國。

卓榮泰 觀光

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