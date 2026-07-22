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微風掰！新光接手北車商場周五15時後暫停營業 專家曝擔心2點

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
北車商場二樓有部分廠商已經撤櫃。記者／孟嘉美 攝影
北車商場二樓有部分廠商已經撤櫃。記者／孟嘉美 攝影

台北車站商場即將易主，周五經營權交接，新光將正式取代微風入主。為因應作業，台鐵宣布北車商場本周五只營業到下午3時，但外界擔心，日前傳出新光要求北車廠商撤櫃，周六恢復營業恐怕剩空城？專家表示，應不至於，但兩大問題必須先解決。

為配合商場營運轉換及交接盤點作業，台鐵宣布周五北車商場營運時間縮短至當日15時止，周六全面恢復正常營業。影響範圍主要為臺北車站站內ROT商場空間，鐵路列車運轉與旅客進出站均不受影響。

台鐵表示，24日商場營業交接範圍為地上1、2樓及地下1樓之伴手禮、餐飲、零售、主題餐廳、美食街等專櫃店面，當天於15時起暫停營業並進行交接盤點，而1樓4家全家便利超商、臺鐵便當本舖、臺鐵夢工廠，以及易遊網、雄獅旅遊、按摩小棧等櫃仍正常營運。

記者和行銷專家「凱爺」唐源駿昨日實際走訪北車商圈，發現1、2樓僅有少數業者有提前撤櫃情形。不過唐源駿表示，比起撤櫃，更值得注意的是交接後金流與發票是否能無縫切過去新光。

唐源駿解釋，目前業者和微風簽的租約包含「純租金店」、「純抽成店」及「租加抽店」，若是第二種跟第三種租約，由於LINE PAY系統的金流及發票都是通過與台鐵簽約的微風，若新光無法無縫承接，將面臨只能現金交易、無法開出發票的窘境。

而記者昨日也目擊，LINE PAY業者已開始向各攤收回LINE PAY MONEY標示做準備，因此周六營業，如何支付、有無發票，將可能是新光接手後的第一道難題。

實際到北車商場購買咖啡，發現就連連鎖大品牌都仍是使用微風發票。記者／孟嘉美 攝影
實際到北車商場購買咖啡，發現就連連鎖大品牌都仍是使用微風發票。記者／孟嘉美 攝影

有工作人員周二提前向各攤位收回LINE PAY MONEY標示。記者／孟嘉美 攝影
有工作人員周二提前向各攤位收回LINE PAY MONEY標示。記者／孟嘉美 攝影

台鐵 新光三越

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