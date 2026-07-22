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觀光研訓院正式揭牌 卓榮泰下觀光軍令衝刺來台旅客千萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署與民間共同捐助成立的「財團法人台灣觀光研訓院」22日揭牌。記者余弦妙／攝影
交通部觀光署與民間共同捐助成立的「財團法人台灣觀光研訓院」22日揭牌。記者余弦妙／攝影

交通部觀光署與民間共同捐助成立的「財團法人台灣觀光研訓院」22日揭牌，行政院長卓榮泰指出，去年（2025年）國際來台旅客已達857萬人次，遠比疫情期間增加，並特別針對來台旅客人數目標喊話，要求交通部、觀光署全力衝刺，務必達成來台旅客「千萬人次」的目標。

卓榮泰致詞時表示，2025年國際來台旅客已達857萬人次，較前年成長9%，表現已優於疫情期間，也逐漸接近政府設定的目標。不過他強調，無論如何都要拜託交通部與觀光署陳署長，全力衝刺千萬人次的目標，「千萬人次的目標務必要達成」。

卓榮泰並透露，賴清德總統特別交代要再次要求相關單位全力以赴，達成千萬人次目標，展現政府對衝刺觀光人次的高度重視。

卓榮泰指出，目前來台旅客來源已趨多元，東北亞（日、韓）約占三成，東南亞南向國家約占三成，港澳與大陸約占二成，歐美、澳紐約占二成，顯示台灣觀光市場已逐漸脫離過去仰賴單一市場的型態。不過他也提到，國人出國旅遊人次約達1,890萬人次，較來台旅客多出約1,000萬人次，顯示台灣觀光產業仍有相當大的成長空間與資源可以發揮，盼能吸引更多國際旅客來台。

卓榮泰表示，觀光研究院的成立，是落實總統賴清德競選時提出「國家希望工程」政見之一，未來期盼觀光研究院能扮演如同工研院之於台灣科技產業的角色，成為推升台灣觀光產業升級、走向國際化的重要智庫與專責機構。

除衝刺來台旅客人次外，卓榮泰也提及交通部規劃的多項觀光建設，包括投入100億元推動「微笑南灣」及北回歸線觀光廊帶計畫、北海岸黃金廊帶計畫，以及加速修復太魯閣國家公園等，盼透過軟硬體建設同步強化台灣觀光量能，全力朝向千萬人次及觀光立國的目標邁進。

交通部長陳世凱指出，台灣觀光的發展，除了關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，並強化數據治理。他表示，研訓院從去年12月底啟動籌備，至今年4月完成登記，在短短4個月內完成籌備與設立，特別感謝行政院的支持，尤其是鄭副院長在「行政院觀光產業振興諮詢會議」中大力促成、引領方向，讓研訓院得以順利完成籌備、正式揭牌。未來交通部與觀光署將成為研訓院最堅實的後盾，期許研訓院以高度的專業性及前瞻性，提供即時的動態數據分析與產業發展情報，並掌握國際趨勢，協力政府與產業持續升級。

財團法人台灣觀光研訓院定位為國家級觀光智庫，研訓院將以「前瞻調研、國際鏈結、產業策進及人才培育」為四大核心任務，透過長期研究、數據分析與跨域協作，建構國家觀光發展所需的知識與決策支援體系。

面對全球觀光市場快速變動，以及永續轉型、數位科技、人才結構與國際競爭等多重挑戰，台灣需要更具前瞻性的觀光研究、更即時的市場洞察，以及能夠長期累積知識、連結政策與產業的專業機構。研訓院將立足台灣、接軌國際，持續掌握全球市場與旅客行為變化，協助政府與產業辨識問題、研判趨勢並形成行動策略，推動台灣觀光從掌握市場走向預判未來。

卓榮泰 觀光署

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