快去通霄日落大道 全台最美公路夕陽正中入海就在今天

台灣最美的日落大道！曾獲選為「台灣最美十大景觀公路」第一名的台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，每年從觀景台上直視聯絡道尾端的最佳懸日落海日期，特別吸引大批民眾賞景追拍，在地攝影師張麥斯說，依經驗夕陽正中入海畫面就在今天，錯過了就要等到明年。

通霄「日落大道」因面對大海，落日景致迷人，成為爆紅攝影與打卡熱點，交通部也補助經費在聯絡道設置觀景台，近期將迎來夕陽「正中」入海的美麗時刻，每天都有不少民眾前往觀景台上追逐落日，就是要捕抓這瞬間的美景。

張麥斯指出，近兩天落日時間約在下午6點47分左右，昨（21日）不少專程前往取景的攝影玩家，因雲層過厚而落空；今天當地天氣晴朗，目前萬里無雲，是落日點恰好位在正中央的最後關鍵日，隨著太陽軌道持續往南偏移，之後夕陽將呈斜角落入海面，不過只要天氣狀況良好、晴朗無雲，即便不在正中心點，依然能拍出非常迷人的落日海景。

台61線白沙屯至通霄路段於2018年通車，其中銜接台1線的新埔聯絡道因面朝大海，每逢夏季夕陽西下，可見到落日由聯絡道沉入大海，形成震撼的視覺美景。近年爆紅後，常吸引大批遊客與攝影愛好者前往觀景台駐足打卡，更有攤販前往擺攤，成為苗栗縣夏日具代表性的地標之一。