中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

中秋檔期提前開跑，瞄準企業送禮與節慶商機，台北遠東香格里拉推出「2026中秋禮讚」系列，以時尚美學打造6款精品禮盒、3款頂級禮籃，共14款中秋限定商品，集結廣式月餅、燕窩奶黃、手作酥點、創意冰皮月餅等多元品項，更首度導入歐陸米其林餐飲文化盛行的無酒精餐酒概念，打造兼具健康、美味與質感的中秋送禮新選擇。

台北遠東香格里拉「中秋禮讚」全系列禮盒，即日起開放預購並享早鳥優惠。 圖／台北遠東香格里拉 提供

首創無酒精餐酒搭配 打造中秋送禮新風尚

今年最受矚目的新品，是「星耀璀璨」尊榮禮盒。不同於過往單純以月餅為主角，今年首度搭配德國百年酒莊CARL JUNG原裝脫醇紅葡萄飲，呼應全球餐飲市場近年興起的無酒精餐酒風潮。

CARL JUNG以專利低溫脫醇技術保留紅葡萄酒原有的單寧、橡木桶香氣與果香層次，再融合肉桂、丁香等天然香料，呈現歐洲傳統熱紅酒的豐富風味，卻不含酒精，適合更多族群享用，也讓中秋禮盒增添國際餐飲美學。

禮盒內搭配香宮經典「棗泥桂圓」及「蓮蓉蛋黃」廣式月餅各一顆，再佐以茶香濃郁、口感酥鬆的紅烏龍法式酥餅兩顆，從甜點到飲品都展現層次風味，是具話題性的新品之一。

今年首推搭配CARL JUNG原裝脫醇紅葡萄飲的「星耀璀璨」尊榮禮盒，引領歐陸米其林級無酒精餐酒風尚，售價1,988元。 圖／台北遠東香格里拉 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茶香、奶黃、酥點齊聚 經典風味全面升級

另一款主打品茗生活美學的「香格里拉」經典禮盒，以茶文化為設計主軸，除了經典蓮蓉與棗泥廣式月餅外，今年新增帶有焙茶香與柚香果韻的「柚香金萱」廣式月餅；蛋月燒則集結奶油烏豆沙、君度酒香甜橙及堅果麵茶三款口味，並搭配紅烏龍及桂花蕎麥茶包，讓賞月、品茶與月餅形成完整的味覺體驗。

「香格里拉」經典禮盒內含廣式月餅與「蛋月燒」，並搭配嚴選茶包，成就初秋賞月品茗的絕佳組合，售價1,388元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

香宮歷年熱銷的奶黃月餅，今年同樣推出「極致流金」禮盒，一次收錄燕窩奶黃及金沙奶黃兩款人氣商品，各四顆入盒。燕窩奶黃口感細膩滑順，金沙奶黃則以濃郁流心內餡深受消費者喜愛，是不少企業每年指定採購的人氣商品。

喜愛傳統中式糕點的消費者，則可選擇「匠心臻賞」手作酥點禮盒，由點心主廚每日手工製作，包含奶黃肉脯金沙酥餅、紅豆蛋黃酥及鐵觀音松子酥三款特色酥點，融合茶香、堅果香與鹹甜層次，展現中式點心的細膩工藝。

「匠心臻賞」手作酥點禮盒，售價1,388元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

創意冰皮、公益鳳梨酥 兼顧美味與永續理念

除了傳統月餅，今年冰皮系列也持續創新。「流光晶淬」冰皮月餅禮盒，以Q彈冰皮包裹熱帶水果茶、海鹽焦糖堅果及日式焙茶三款創新內餡，不僅口感清爽，也符合近年年輕族群偏好的低甜度與創意風味。

除了美味之外，飯店也持續延續公益精神。每年受到不少企業支持的「暖心傳愛」公益鳳梨酥禮盒，今年依舊選用保有鳳梨果肉纖維的經典內餡，搭配酥香外皮，每盒八入。飯店將捐出10%銷售淨額予台灣黑熊保育協會，希望讓中秋送禮不只是分享美味，更能支持台灣生態保育，讓節慶祝福延伸至公益與永續。

「暖心傳愛」公益鳳梨酥禮盒，將捐贈10%銷售淨額給台灣黑熊保育協會，讓節慶更具永續意義，售價780元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

高端禮籃升級五感體驗 搶攻企業商務送禮市場

鎖定高端企業客戶，今年同步推出三款尊榮禮籃。其中「風尚典藏」禮籃搭配廣式月餅、香格里拉人氣番茄牛肉麵與香傳菌菇醬；「尊尚卓越」禮籃則加入精選飲品及主廚特製X.O.醬，提升宴客與送禮質感。

最高規格的「至尊華燦」御選禮籃，除了經典月餅外，更集結義大利精選飲品、黑熊蜂蜜、白瑪索醬組，以及今年首度推出的香格里拉專屬香氛擴香組，從味覺、嗅覺到生活品味打造完整的五感體驗，也展現近年高端禮品市場愈來愈重視生活風格與儀式感的消費趨勢。

「至尊華燦」御選禮籃，鎖定高端企業客戶送禮需求。 圖／台北遠東香格里拉 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

早鳥85折、大宗採購最低8折 企業送禮提前布局

台北遠東香格里拉表示，今年「中秋禮讚」系列以「品味、創新、永續」三大核心為設計理念，透過無酒精餐酒、創新口味與精品包裝，重新詮釋中秋送禮文化，也同步將公益理念融入商品設計。

即日起至9月25日開放預購，8月24日前完成訂購並付清全額，即享禮盒85折、禮籃9折優惠；企業採購40盒以上可享9折、200盒以上85折、500盒以上最低8折，並提供40盒以上單一地點一次免費低溫宅配服務，希望滿足企業與消費者多元送禮需求，在中秋佳節以更具品味與溫度的方式傳遞祝福。

訂購資訊可洽：(02) 7711-3510或(02) 2378-8888轉分機6086，更多資訊詳見 https://lihi3.me/A0Fbg。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康