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查到了！高雄後勁溪大量魚屍暴斃 環保局查到五家違規排放廢水業者

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
環保局專案稽查後勁溪周邊111家業者，查出五家業者違規排放廢汙水。圖／高市環保局提供
環保局專案稽查後勁溪周邊111家業者，查出五家業者違規排放廢汙水。圖／高市環保局提供

高雄後勁溪近日有大量魚群暴斃，累計清除約五千公斤，環保局原先研判高溫造成河川溶氧偏低是魚群死亡主因，擴大稽查後，查獲五家業者違規排放含油脂廢水汙染河川，依法裁罰並限期改善。

後勁溪不只一次發生魚群暴斃事件，本月十八日興中橋至右昌大排河段又出現大量死魚，引起關注。但第一時間，環保局懷疑是高溫引發溶氧量偏低所致。

議員白喬茵則在臉書提出質疑，後勁溪二○二一年即曾發生約五千公斤魚屍事件，當時市府同樣解釋是「溶氧不足」，但缺氧是魚隻死亡的結果，沒有說明河川為何缺氧，她要求市府追查，並建置連續自動水質監測站、建立高溫、低流量、立壩操作等聯合預警機制。

環保局表示，十八日起發現後勁溪興中橋及右昌大排約七百公尺河段陸續出現死魚，即採集五組水樣送驗，進一步分析懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬均低於放流水標準，廿、廿一日檢測生化需氧量（BOD），，溶氧值約2.82至3.30mg/L，雖偏低，但pH值、水溫、導電度及其他水質項目均無明顯異常。

環保局為釐清汙染源，廿一日全面清查右昌排水、興中橋周邊一百一十一家餐飲業、修車廠、機車行、洗車業及長照機構等汙水排放情形，共查獲五家業者違規排放廢水，其中四家為餐飲業、一家為長照業者。違規業者部分雖設置截油槽，但處理效能不佳或未定期清理，也有業者未設置截油設備，已依《廢棄物清理法》第27條裁處1200元至10萬元罰鍰，並要求限期改善及清理排水設施，後續將持續追查非法排放行為。

環保局今天也在後勁溪設置4組即時水質監測設備，未來全天候監控水質變化，數值異常即啟動溯源稽查。此外農業局動保處完成魚屍檢體檢驗，初步排除吳郭魚鏈球菌及湖泊病毒感染，死因暫不涉及動物疫病。

高雄後勁溪興中橋河段及右昌大排近日出現大量死魚漂浮水面的駭人情境，19日大排內仍有不少翻白肚魚屍。圖／取自白喬茵臉書
高雄後勁溪興中橋河段及右昌大排近日出現大量死魚漂浮水面的駭人情境，19日大排內仍有不少翻白肚魚屍。圖／取自白喬茵臉書

高雄 後勁溪 環保局

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