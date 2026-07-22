急病無法出國能退機票？ 達人揭關鍵步驟處理：先確認是誰開的

出國旅遊遇到突發狀況需要辦理機票退票時，許多人常因不清楚開票單位與航空公司之間的權責劃分，而多走了不少彎路。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書粉專指出「雖然可以直接聯絡航空公司詢問，但不能直接跳過旅遊APP辦退票。因為機票是由旅遊APP或其合作票務單位開出，真正有權操作退票與退款的依然是原開票單位。

遇到這種需要退票的狀況時，第一步必須先確認機票是誰開的。旅客可以找到電子機票，上面會有一組電子機票號碼。在聯絡航空公司時，應同時提供訂位代號、電子機票號碼、乘客姓名以及航班日期，請航空公司幫忙確認這張機票是不是由Agoda或其他合作票務單位所開立（通常是後者）。釐清開票單位的歸屬，才能確保後續溝通方向準確，避免在不同管道之間徒勞往返。

第二步是直接詢問航空公司能否申請醫療豁免。聯繫時不要只問「這張機票能不能退」，而是要把原因說清楚，例如「因為家人急病住院，出院後醫師要求必須有人照護，因此無法按照原定計畫出國」，並接著直接問「這種情況是否可以申請醫療因素的特殊退票豁免？」航空公司同不同意、能退多少，會看每家航空公司的規定、機票票價條件，以及生病的人與乘客之間的關係，並不是有診斷證明就一定能全額退票。

第三步則是請航空公司留下紀錄。如果航空公司表示可以協助，記得請客服把內容註記在訂位紀錄裡，最好再取得案件編號、客服姓名或書面回覆，並確認是不是仍要由旅遊APP送出申請。

之後再將這些資料交給旅遊APP，蓋瑞哥坦言，有照上述SOP處理，會比一直追問旅遊APP是否能退機票更有用。

此外，如果出發日期已近，不要只在線上等旅遊APP更新，應同時聯絡兩者並保留客服對話、電子郵件、案件編號和上傳證明的紀錄。因為一旦航班起飛被列為未登機，有些機票會變得更難處理，來回票後續航段也可能受影響。

如果最後無法用醫療因素通融退票，也可以再問原開票單位「依照原票價規定可以退回多少？是否只能扣除退票費後退款？」，以及不能退的機票，是不是仍有部分未使用稅金可以退。蓋瑞哥提醒，航空公司可能願意協助確認規定、查看訂位紀錄甚至同意特殊處理，但最後實際送出退票及退款的人多半還是旅遊APP。