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金牌農村競賽 生態保護、未來發展列評選重點

中央社／ 台北22日電

農業部農村發展及水土保持署今天宣布，第4屆金牌農村競賽開跑。農業部次長黃昭欽說，生態保護及未來發展都被視為重要的評選方向，盼透過競賽，讓農村特有文化得以延續。

農村水保署自民國106年開始舉辦「金牌農村競賽」，每3年舉辦1次，今年是第4屆，獲獎單位最高可獲新台幣50萬元獎勵金及100萬元補助計畫。

黃昭欽說，「金牌農村競賽」主要希望透過競賽形式，促進各縣市農村社區彼此觀摩、學習與成長。農業部號召青年返鄉後，的確看到在農村社區中累積了許多行動能量，藉由競賽可將青年行動力轉化為社區活力，競賽帶動許多社區積極參與，凝聚共識並促成合作，使農村原有文化與欲推展的生態價值得以延續。

黃昭欽表示，農村是重要的生產基地，也是農民生活所在，推動競賽過程中不宜投入過多不必要的硬體建設，以免削弱農村特色。金牌農村評選除了重視生產與生活面向外，也特別強調生態保護，並將農村未來發展視為重要的評選方向。

黃昭欽形容「金牌農村競賽」的難度有如過五關，各縣市初賽競爭就激烈，每縣市最多推薦3個農村進入全國決選；獲獎者有機會與德國金牌農村交流互訪。

黃昭欽提到，台灣農村型態包括農村、山村與漁村等，各農村社區除了需保存自身獨特文化及必要的農業生產基礎外，也應進一步營造吸引都市民眾回流農村的條件，盼經由競賽，鼓勵全台農村參與競賽，讓農村更美好。

金牌農村聯盟總召陸冠全說，他自己是在20多歲時回到在農村的家鄉，協助農村社區再造時，他發現在推動生態保護上，觀念的溝通最不易，例如說服老一輩減少農藥，雖然收成可能減少，但長遠對後代子孫有利，往往要花很長的時間。

陸冠全表示，農業部支持農村再生，也的確看到農村的改變，吸引更多年輕人願意回鄉，為保存文化、生態復育與產業活化努力，透過競賽可將農村最好的一面展現出來。

農業部

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