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睡滿8小時仍疲累？健檢數據揭近半國人有睡眠呼吸中止 醫：增失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
居家睡眠檢測升級，可協助及早發現睡眠危機。記者廖靜清／攝影
居家睡眠檢測升級，可協助及早發現睡眠危機。記者廖靜清／攝影

明明睡足8小時，白天卻仍疲倦、頭昏、注意力不集中，醫師提醒，問題可能是整晚反覆缺氧、根本沒有真正睡好。聯安預防醫學機構分析近6年、共879筆居家睡眠檢測資料發現，高達48%受檢者有睡眠呼吸中止症，等於每2人就有近1人在睡眠期間反覆缺氧。其中，更有51.5%已達中度或重度，長期不自知屬於高危險群。

聯安預防醫學機構的數據資料資料，收集自2019年6月至2025年12月，受檢者年齡介於16歲至86歲。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，睡眠呼吸中止症是睡眠期間上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停或通氣不足，使血氧下降、大腦反覆被迫喚醒。患者可能沒有完全醒來，卻無法進入穩定、具修復作用的睡眠。

鄭乃源以個案為例，46歲黃先生每天睡滿8小時，醒來仍比睡前更累，原以為只是工作壓力、體重過重及年紀漸長。檢測後才發現，平均每小時呼吸中止55.8次，屬重度睡眠呼吸中止症，整晚深層睡眠及快速動眼期睡眠比例更雙雙掛零，代表身體與大腦幾乎未獲得修復。黃先生同時合併高血壓、高血糖、高血脂及胰島素阻抗，心血管及代謝疾病風險全面亮紅燈。

大數據分析顯示，男性、年齡增加及體重過重是三大高風險因子。男性「阻塞型睡眠呼吸中止症」（Obstructive Sleep Apnea）檢出者占76%，女性為24%，相差超過3倍。30多歲族群檢出率已達40%，40多歲升至49%，50多歲為57%，60歲以上更達68.9%，顯示風險隨年齡逐步攀升。

鄭乃源強調，BMI也與風險密切相關。體重過輕者的OSA檢出比例為11.8%，正常BMI者為33.3%，BMI超過24者則升至63.7%。在過重及肥胖族群中，中重度「阻塞型睡眠呼吸中止症」比例更高達82%。不過，正常體重者仍有三分之一也檢出異常，其中11.3%已達中重度，不能只看外表胖瘦判斷。

「阻塞型睡眠呼吸中止症」造成的影響也不只是打鼾。資料顯示，84.5%患者深層睡眠不足，72.4%快速動眼期睡眠不足。鄭乃源說，深層睡眠與身體修復、免疫調節及生長激素分泌有關。快速動眼期睡眠則負責記憶整合、學習及情緒調節。兩者不足，可能讓人即使睡得久，仍處於「睡而未修復」狀態。

另外，於分析中也發現「阻塞型睡眠呼吸中止症」患者收縮壓異常比例達41.3%、總膽固醇異常53.8%、胰島素阻抗異常55.8%，顯示睡眠呼吸中止可能與高血壓、血脂及血糖代謝異常互相影響，而非單純的夜間打呼問題。

鄭乃源提醒，若有持續大聲打鼾、睡眠中呼吸停頓、晨起頭痛、白天嗜睡、注意力下降、睡醒仍疲累，或合併肥胖、三高及高血壓控制不佳，應及早接受睡眠評估。若有「阻塞型睡眠呼吸中止症」而未加以治療改善，容易增加日後認知退化及阿茲海默症等神經退化性疾病的風險。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，健康睡眠不能只看睡了幾小時，更要看呼吸是否穩定、血氧是否充足，以及身體與大腦有沒有真正完成修復。記者廖靜清／攝影
聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，健康睡眠不能只看睡了幾小時，更要看呼吸是否穩定、血氧是否充足，以及身體與大腦有沒有真正完成修復。記者廖靜清／攝影

失智 睡眠呼吸中止 睡眠障礙

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