快訊

午後對流發展旺盛 從北到南14縣市大雨特報 一路下到晚上

台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

半身被吸出機外奇蹟生還！被害人發聲還原經過：一定要繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】喝水可排所有致癌物？陳建仁顛覆所有防癌宣導

聯合報／ 主筆室
中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，並說「任何致癌物都這樣」，這番言論引來批評。記者許正宏／攝影
中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，並說「任何致癌物都這樣」，這番言論引來批評。記者許正宏／攝影

對於中聯致癌油風暴，中研院院長陳建仁食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，說「這基本上是事實」。然後又說加了一句，「任何致癌物都是這樣」。換句話說，在陳建仁眼中，所有致癌物都可以透過「多喝水」排出。可以說，這不但大錯特錯，而且出自中研院長、公衛學者的陳建仁口中，根本是用一句話，就顛覆了過去所有的防癌宣導甚至是學術研究。

「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法，起自食藥署為了幫此事件滅火，找來學者專家開記者會，試圖弱化苯駢芘的危害。不過這個說法隨即遭到各方質疑，因為苯駢芘是脂溶性而非水溶性物質，進入體內後，只能透過肝臟代謝，卻不能夠過攝取水分排出體外。能否代謝，取決的是肝臟的代謝能力，不是「喝多少水」。所以無論食藥署「專家學者」或陳建仁的說法，都有極大的謬誤。

「喝水可排出」已經錯得夠離譜，陳建仁追加的「任何致癌物都這樣」，更是荒謬至極。環境中被認為可能致癌的物質，普遍為人所知的如戴奧辛、多氯聯苯、黃麴毒素、石綿等，都不可能是可以透過「多喝水」排出。更不用說香菸中的各種成分，以及放射性物質了。

而陳建仁的「任何致癌物都可透過多喝水排出」，可以說是打臉過去政府和各民間團體各種防癌宣導。試問如果「喝水就可排出」，那為什麼還要宣導吸菸的危害？倡導「癮君子多喝水」就可以了啊；民進黨為什麼還要反核？放射性汙染只要「多喝水」就可以排出啊。

以陳建仁享譽國際公衛學者，又是毒物專家的身分，自然不會不知道「苯駢芘無法透過多喝水排出」，更不會不知道「大多數的致癌物質都不會透過多喝水排出」。明明知道，卻還故意誤導，罪惡更大過一無所知。而其背後目的，自然只是為民進黨政府保駕護航，這就是罪上加罪。

陳建仁的這番說法，出現在立法院教育文化委員會的答詢中。同場答詢，他還為自己擔任中研院長、打破「不再擔任政務人員」辯解，說中研院長主要是研究職不是一般的政務人員，而他最喜歡的仍是學術研究。但是從他的「苯駢芘和任何致癌物都可透過喝水排出」的說法看，他最喜歡的恐怕不是「學術研究」，而是為政治服務的學術研究吧。

陳建仁 食藥署 公衛 致癌物質 致癌沙拉油 苯駢芘

延伸閱讀

接任中研院長誠信惹議！陳建仁：回到學術研究

毒氣比毒油致癌風險更高！民團籲苯駢芘納空品標準

稱「閣揆是最後政務公職」卻接中研院長 陳建仁：學術研究是我的最愛

新竹炊粉驗出甲醛拖7周才公布 醫籲勿恐慌：先留意3件事

相關新聞

聯合報社論／多少司法狗屁倒灶，豈容這樣輕輕放過？

審理重大經濟犯罪的法官，放任關鍵被告潛逃出境，過程中充滿竄改紀錄及狗咬狗式的不實疑點；最後，竟只被罰一年薪水了事。一名檢察官將偵查祕密通報給為詐團工作的男友，結果，也只被罰俸七個月。更令人咋舌的是，一名法官積壓四百多件判決未審、連警察抓到通緝犯歸案都不處理；積案數年，才被法院送懲戒。當司法界龍蛇雜處、狗屁倒灶頻傳，檢審紀律與素質參差，人民如何能期待獲得乾淨的正義？

聯合報黑白集／國防部與馬桶商唱哪齣

台南馬桶商福麥去年底得標軍用炸藥「海掃更」案，金額高達五・九億元，被列為巨額採購。藍委質疑業者的「馬桶商」背景可能不具履約能力，防長顧立雄反嗆是不實指控。近日，福麥果真因無法取得輸出許可遭到解約，罰款八千多萬元。顧立雄還狡辯，是受到國際壓力影響。既知有國際壓力，決標還如此草率，顧部長不羞愧嗎！

經濟日報社論／食安可放寬 信任不能打折

近日政府調整蘋果農藥殘留容許量，引發社會高度關注，不少人甚至形容政府開放美國「毒蘋果」進口。然而，真正值得討論的，並非「毒蘋果」一詞是否精確，而是政府在調整食品安全標準時，是否建立在充分科學證據、公開透明程序，以及足以獲得社會信任決策過程。畢竟，食品安全不只是科學問題，更是政府治理與人民信任的問題。

台灣文創 別自我設限

聯合報廿日社論「只此青綠與阿嬤情書映照台灣文化政策的問題」品評兩岸藝文創作，並以最近大陸兩件文化作品為例：以北宋千里江山圖為靈感的舞蹈劇「只此青綠」，以及製作成本不到七千萬的電影「給阿嬤的情書」，上映兩個月全球創下一百億元票房。社論點出箇中緣由：「這兩部作品皆善用中華文化底蘊與情感共通性而引發強烈共鳴」，而台北故宮「多停留在文創商品層次」。

綠傲慢卸責 逼民眾上街

中聯油脂苯駢芘超標的「毒油風暴」持續延燒，數千噸含致癌物的油品早已流入市面、隱沒在民眾的餐桌與夜市中。早有媒體人點出現行食安檢驗漏洞：政府要求的油脂專案送檢毫無強制頻率，業者僅需依靠「自主管理」或委託第三方檢驗即可輕鬆過關。這一套看似防弊的設計，在台灣「便宜行事」的職場文化下形同虛設。

【重磅快評】喝水可排所有致癌物？陳建仁顛覆所有防癌宣導

對於中聯致癌油風暴，中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，說「這基本上是事實」。然後又說加了一句，「任何致癌物都是這樣」。換句話說，在陳建仁眼中，所有致癌物都可以透過「多喝水」排出。可以說，這不但大錯特錯，而且出自中研院長、公衛學者的陳建仁口中，根本是用一句話，就顛覆了過去所有的防癌宣導甚至是學術研究。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。