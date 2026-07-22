【重磅快評】喝水可排所有致癌物？陳建仁顛覆所有防癌宣導

對於中聯致癌油風暴，中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，說「這基本上是事實」。然後又說加了一句，「任何致癌物都是這樣」。換句話說，在陳建仁眼中，所有致癌物都可以透過「多喝水」排出。可以說，這不但大錯特錯，而且出自中研院長、公衛學者的陳建仁口中，根本是用一句話，就顛覆了過去所有的防癌宣導甚至是學術研究。

「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法，起自食藥署為了幫此事件滅火，找來學者專家開記者會，試圖弱化苯駢芘的危害。不過這個說法隨即遭到各方質疑，因為苯駢芘是脂溶性而非水溶性物質，進入體內後，只能透過肝臟代謝，卻不能夠過攝取水分排出體外。能否代謝，取決的是肝臟的代謝能力，不是「喝多少水」。所以無論食藥署「專家學者」或陳建仁的說法，都有極大的謬誤。

「喝水可排出」已經錯得夠離譜，陳建仁追加的「任何致癌物都這樣」，更是荒謬至極。環境中被認為可能致癌的物質，普遍為人所知的如戴奧辛、多氯聯苯、黃麴毒素、石綿等，都不可能是可以透過「多喝水」排出。更不用說香菸中的各種成分，以及放射性物質了。

而陳建仁的「任何致癌物都可透過多喝水排出」，可以說是打臉過去政府和各民間團體各種防癌宣導。試問如果「喝水就可排出」，那為什麼還要宣導吸菸的危害？倡導「癮君子多喝水」就可以了啊；民進黨為什麼還要反核？放射性汙染只要「多喝水」就可以排出啊。

以陳建仁享譽國際公衛學者，又是毒物專家的身分，自然不會不知道「苯駢芘無法透過多喝水排出」，更不會不知道「大多數的致癌物質都不會透過多喝水排出」。明明知道，卻還故意誤導，罪惡更大過一無所知。而其背後目的，自然只是為民進黨政府保駕護航，這就是罪上加罪。

陳建仁的這番說法，出現在立法院教育文化委員會的答詢中。同場答詢，他還為自己擔任中研院長、打破「不再擔任政務人員」辯解，說中研院長主要是研究職不是一般的政務人員，而他最喜歡的仍是學術研究。但是從他的「苯駢芘和任何致癌物都可透過喝水排出」的說法看，他最喜歡的恐怕不是「學術研究」，而是為政治服務的學術研究吧。