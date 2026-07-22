昔稱農民申請放寬蘋果芬普寧…立委揪「日本農藥公司提案」 衛福部認了

衛福部食藥署4月分修正174項農產品農藥殘留上限，其中針對蘋果「芬普寧」農藥殘留標準容許量，從0.5ppm提升至3ppm，引發民眾炸鍋，衛福部長石崇良曾表示，這是經農民、進口業者提出才予以修正。立委王育敏揭露，提出放寬蘋果芬普寧標準的不是農民，而是日本一家農藥公司「住友化學」，委託顧問公司提出，民眾絕不允許因為一家農藥公司要求，就放寬標準。

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部等，針對中聯油脂案及放寬蘋果中芬普寧標準放寬一案。王育敏指出，蘋果風暴之所以引發民怨，是因為蘋果被視為健康的「國民水果」，許多民眾天天吃蘋果，甚至還無法吃完整食物的幼兒，其祖父母還會細心將蘋果刮成泥，讓孫子食用，實際走一趟市場，就知道民眾反彈遠超過衛福部的想像！

外界質疑，我國蘋果多仰賴進口，衛福部是否因美國壓力而放寬農藥標準？王育敏指出，根據美國市場監測，2024年共700件蘋果，僅5件檢出芬普寧，其中濃度最高者為0.25ppm，低於我國過去0.5ppm標準，且根據食藥署邊境查驗紀錄，近期進口19批美國蘋果，芬普寧超標批數是「0批」，違規者多為其農藥，「為何要變更標準？」

王育敏揭露，衛福部所稱由「進口商」提出申請才會放寬芬普寧標準，但正式文件中，提出申請的業者為顧問公司「Exponent」代表日本農藥公司「住友化學有限公司」向衛福部提出申請，賣農藥的公司提出申請，我國政府就開專家會議後，「幫他放寬芬普寧殘留標準，有這等道理嗎？難怪民眾怒了。」他們不是國內農民，因種植遇困難要求放寬，根本是一家農藥公司所提的要求。

王育敏進一步指出，衛福部今年4月修訂農藥殘留標準共174項，其中為農民團體提案數量竟掛零，農藥公司、受委託顧問公司提案項目逾5成。對此，石崇良指出，這是資料上誤解，共120項為國內農民需要，經農業部審查、匯整後，向衛福部提出，這涉及約30項農藥，因是農業部匯整資料，無法區分出是哪一位農民提出申請。

面對質疑，石崇良回應，因申請農藥標準放寬，需準備諸多文件，過去常有業者委託顧問公司提出申請情況，相關申請都是依照科學把關，「不會因公司背景而有差異。」王育敏強調，她在國會殿堂為人民請命，絕不能允許因為一家農藥公司要求，就放寬農藥標準。